سلمى حايك: هوليوود منعتني من الكوميديا.. «Grown Ups» أعاد اكتشافي

كشفت النجمة سلمى حايك، أنّ هوليوود منعتها من التمثيل في أفلام الكوميديا منذ ما يقرب من 20 عامًا، لأنهم كانوا يروها أنها أكثر إثارة من المشاركة في هذا النوع من الأفلام، على حد تعبيرها، وقالت إنّها لم تحصل على فرصة التمثيل في فيلم كوميدي تقليدي حتى عام 2010 في فيلم «Grown-Ups»، وأنّ الفضل في ذلك يعود لآدم ساندلر الذي منحها الفرصة أخيرا لاكتشاف نفسها كممثلة كوميدية.

سلمي حايك: منعت من المشاركة في الأفلام الكوميدية في بداية حياتي الفنية

وقالت سلمى حايك في حوارها مع مجلة «GQ UK»، إنه تم وضعها في قالب نمطي بالنسبة للأدوار التي كانت تعرض عليها لفترة طويلة، «طوال حياتي كنت أرغب في القيام بالكوميديا ولم يعرض علي أدوار كوميدية، لم أتمكن من الحصول على دور حتى قابلت آدم ساندلر، الذي وضعني في فيلم كوميدي Grown Ups، لكنني كنت في الأربعينيات من عمري».

وأضافت، «كانوا يقولوا لي أنت مثيرة لذا لا يُسمح لك أن تكوني مرحة أو ذكية في التسعينيات، كنت حزينة في ذلك الوقت، قالوا لي إنني سأنتهي وخلال العشرين عامًا الماضية سأكون خارج مجال العمل، ولكن الآن أنا موجودة وأقدم كل الأنواع».

سلمى حايك تشارك في بطولة «Magic Mike’s Last Dance»

وتعود سلمى حايك لتقديم تجربة أفلام الرومانسية الكوميدية في فيلم «Magic Mike’s Last Dance» إخراج ستيفن سودربيرج، وهو يعتبر الجزء الثالث والأخير من سلسلة « Magic Mike»، بطولة تشانينج تاتوم، ومن المقرر عرضه في دور العرض السينمائي بالولايات المتحدة الأمريكية يوم الجمعة المقبل.

وتحدثت الممثلة الأمريكية من أصل مكسيكي حول الفيلم قائلة، «الفيلم أكثر من كونه فيلما عن امرأة مسنة تقع في حب شاب أصغر سنًا، إنه يدور حول امرأة في منتصف العمر لديها الكثير من الإمكانات وقد سئمت من تقويض حياتها بأكملها».