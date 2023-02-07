مستشفيات جامعة أسيوط تنقذ مريضا في العقد التاسع من بتر بالساقين

استقبلت مستشفيات جامعة أسيوط مريضا في العقد التاسع من العمر يعاني من جلطات وتخثر بالدم، ترتب عليها انسداد الشريان الأورطي البطني، وشرايين الطرفين السفليين.

وقام فريق طبي من قسم جراحة الأوعية الدموية بالتشخيص الدقيق ووضع خطة العلاج، بناءً على أشعة الموجات فوق الصوتيه وأشعة الرنين المغناطيسي على الشرايين، والتي أغنت عن استخدام الصبغة بالأشعة المقطعية للحفاظ علي وظائف الكلى، خصوصاً أن المريض كان يعاني من انخفاض بها.

استخدام أحدث التقنيات العالمية

وقال الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، إن المستشفيات الجامعية استقبلت مريض في عقده التاسع ويعاني من جلطات وتخثر بالدم، ترتب عليها انسداد الشريان الأورطي البطني، وشرايين الطرفين السفليين، ومن ثم كان مهددا ببتر ساقيه، وتدخل فريق الأطباء، تحت إشراف الدكتور أيمن السيد حسب الله، رئيس القسم، والدكتور أحمد حسن بكر، والدكتور أشرف جمال طه، قرر إذابة الجلطة عن طريق القساطر التداخلية باستخدام أحدث التقنيات العالمية بجهاز «AngioJet Ultra»، والذي يسمح باستخدام عقاقير المذيبات والتفتيت الميكانيكي للجلطات في نفس الوقت؛ مما يقلل من جرعة العقار المستخدم، وبالتالي يقلل من نسب النزيف المصاحب لاستخدام مثل هذه العقاقير.

الفريق الطبي

وأضاف عميد كلية الطب، أن الفريق الجراحي ضم كلا من الدكتور أشرف النجار والدكتور محمد صلاح مدرسا جراحة الأوعية الدموية، والطبيب أحمد عبد الناصر مدرس مساعد بالقسم، وطبيب مقيم چوزيف نائب «senior» بالقسم، والدكتور هاني المربع رئيس القسم، والدكتور سعيد متولي أبو اليزيد مدرس بقسم التخدير، والدكتور عمر ربيع مدرس مساعد بقسم التخدير، وقد توجه الفريق الطبي بالشكر لهيئة التمريض المعاونة.

يذكر أن هذا النوع من الجلطات تتطلب سرعة من الأطباء في اتخاذ القرار، لإنقاذ المريض من المضاعفات التي قد تسببها الجلطات، و ذلك نظراً لحالة المريض الطارئة و التي لا تحتمل الانتظار.