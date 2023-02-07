ضبط 24 متهما بالاتجار في السلاح بأسيوط

وجّه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، حملة أمنية استهدفت دائرة مركز شرطة القوصية، بمديرية أمن أسيوط.

ضبط 27 قطعة سلاح

أسفرت جهودها عن ضبط 27 قطعة سلاح ناري عبارة عن 10 بنادق آلية، و6 بنادق خرطوش، و3 طبنجات، و8 فرد محلي، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة بحوزة 20 متهما لـ8 منهم معلومات جنائية.

كما أسفرت الحملات عن ضبط 4 قضايا اتجار بالمواد المخدرة، ضبط خلالها كمية من المواد المخدرة بحوزة 4 متهمين لأحدهم معلومات جنائية، فضلا عن تنفيذ 360 حكما قضائيا متنوعا، واتخذت الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات.