المشدد 3 سنوات للمتهمين بسرقة سلاح ناري في الشروق

قضت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس بالسجن المشدد 3 سنوات بمعاقبة 3 متهمين بسرقة سلاح ناري من داخل سيارة في مدينة الشروق.

صدر الحكم برئاسة المستشار عاطف رزق كامل، وعضوية المستشارين محمد فرج السعدني، وخالد شكري عثمان، ومعتصم أحمد برديس، وأمانة سر شريف محمد علي.

قضية سلاح دون ترخيص

وجاء في أوراق القضية رقم 1116 لسنة 2022 الشروق، أن المتهمين أحرزوا سلاحًا ناريا مششخن «مسدس سريع الطلقات»، دون أن يكون مخصصًا لهم بذلك، كما أحرزوا ذخائر مما تستخدم على السلاح آنف البيان دون ترخيص.

جريمة سرقة

وأسندت النيابة للمتهمين الأول والثالث، أنهما سرقا المنقولات «حقيبة بداخلها السلاح الناري محل الاتهام الأول»، والمملوكة للمجني عليه، وكان ذلك ليلًا من داخل سيارته على النحو المبين بالأوراق، وأخفى المتهم الثالث السلاح الناري المتحصل من جريمة السرقة مع علمه بذلك.