قناة القاهرة الإخبارية»: الأحوال الجوية تعرقل عمليات انتشال الضحايا في سوريا

أعرب غسان يوسف كاتب صحفي، عن تعازيه الحارة لأهالي الضحايا في سوريا وتركيا، مؤكدًا أن عمليات انتشال الضحايا من تحت الأنقاض تواجه صعوبة بسبب العاصفة المطرية، لافتا إلى أن الدولة السورية أعلنت حالة الاستنفار القصوى أمس، وعقدت اجتماعا طارئا لمجلس الوزراء، وتم تشكيل غرفة عمليات وتوجيه جميع الوزارات والمؤسسات والمحافظات وكل المنظمات الأهلية والحكومية للعمل على المساعدة في عمليات الإنقاذ.

تضافر جهود الدولة لإنقاذ العالقين والمصابين

وأضاف يوسف في مداخلة هاتفية على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن وزارة الدفاع السورية شاركت في عمليات الإنقاذ، كما قامت وزارة النفط بتزويد كل فرق الإنقاذ بالنفط الذي يحتاجونه، وتم تعميم تعليمات لوزارة الصحة لكل المستشفيات بالاستعداد لاستقبال المصابين.

الدولة السورية تعمل بكل الإمكانات المتوفرة

وأكد الكاتب الصحفي أنه لابد من الأخذ في الاعتبار أن الدولة السورية مازالت في حالة حرب، إضافة إلى كونها دولة محاصرة، فهناك عقوبات أوروبية تمنع استيراد الأجهزة الطبية، لافتا إلى أن الدولة غير مهيئة للكارثة والبنية التحتية السورية لا تساعد في عمليات الإنقاذ، فيما تعمل سوريا بحسب الإمكانيات المتوفرة.