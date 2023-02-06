17 مصابا في 5 حوادث طرق خلال 24 ساعة بالمنيا.. السرعة الزائدة السبب

أصيب 17 شخصا إثر وقوع 5 حوادث طرق في أماكن متفرقة بمحافظة المنيا، منهم 3 حوادث في مركز سمالوط، وذلك خلال 24 ساعة، بسبب السرعة الزائدة، والتخطي الخاطئ، وعدم إتباع تعليمات وإرشادات المرور.

13 مصابا في 3 حوادث بمركز سمالوط

وقع الحادث الأول في مركز سمالوط، حيث انقلبت سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي، بسبب السرعة الزائدة، واختلال عجلة القيادة، مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص من محافظة الأقصر وهم: محمد عبد الله 28 عاما، محمود إبراهيم 29 عاما، إيناس عبد الله 21 عاما، يونس حسين وشقيقه أنس "توأم" عمرهما 8 شهور، أحمد حسن 70 عاما.

ووقع الحادث الثاني في نفس المركز فبسبب السرعة والتخطي الخاطئ اصطدمت دراجة نارية بأخري، بطريق قرية بني غني مما أسفر عن إصابة كل من: بسام فايز 37 عاما، ابنتيه جنه 10 سنوات، مليكه 5 سنوات، وبيتر ثروت 35 عاما.

وفي سمالوط أيضا، اصطدمت سيارة مجهولة فرت هاربه، بالدراجة النارية رقم 1468 ن ص ف، بطريق مصر-أسوان الزراعي السريع، أمام قرية إطسا بالوحدة المحلية بالبيهو، مما أسفر عن إصابة كل من: رمضان محمد أزهري 50 عاما، وشقيقه محمد 46 عاما، وعمران علي 50 عاما.

4 مصابين في حادثين بمركز المنيا

وفي مركز المنيا، سقط 3 أشخاص من سيارة ربع نقل أمام قرية المطاهرة الشرقية بسبب اختلال توازنهم مما أسفر عن إصابة كل من: عبد الحكيم نصر 20 عاما، شقيقه رمضان 21 عاما، عبد الغني عبد اللطيف 19عاما.

وفي نفس المركز أيضا، انقلب توك توك بدون لوحات معدنية أمام قرية طوه بالوحدة المحلية لطوخ الخيل بسبب السرعة، مما أسفر عن إصابة أحمد طه سيد 19 عاما، وقد تم نقل جميع المصابين لأقرب مستشفيات لتلقي العلاج، وتم التحفظ علي السيارات والدراجات بمكان تلك الحوادث تحت تصرف النيابة العامة.