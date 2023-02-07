تفاصيل مقتل شاب بالرصاص في مشاجرة بالقليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص وإصابة آخر في القليوبية، وضبط مرتكب الواقعة، بعد وصول بلاغ لمركز شرطة قليوب، بمديرية أمن القليوبية بالواقعة.

مشاجرة مع مسجل خطر

تبلغ مركز شرطة قليوب، بوفاة أحد الأشخاص، وإصابة شقيقه، مقيمان بدائرة المركز، خلال مشاجرة بينهما، وبين أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة المركز، أطلق خلالها الأخير أعيرة نارية تجاههما، فأحدث إصابتهما، التي أودت بحياة أحدهما.

ضبط المتهم واعترافه بالجريمة

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تم استهداف المتهم، وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، لخلافات بينه وبين المتوفى، كما أرشد عن السلاح الناري المستخدم في ارتكاب الواقعة «بندقية آلية»، بالإضافة إلى عدد من الطلقات لذات العيار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.