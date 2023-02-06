تفاصيل العثور على جثة مسن ملقى في الطريق بالقاهرة.. جار تحديد سبب الوفاة

بينما كان أحد قاطنى منطقة السلام بالقاهرة يمر بجانب أحد المساكن، لاحظ وجود جسم على الأرض، وحينما اقترب منه اكتشف أنها جثة لرجل مسن، فأصابه الفزغ وقام بالصراخ ولفت نظر الأهالي اللذين أسرعوا ليكتشفوا الواقعة، ويقوموا على الفور بإبلاغ رجال الشرطة بالواقعة.

فحص كاميرات المراقبة

لم يمر سوى دقائق قليلة على اكتشاف الواقعة، وقيام الأهالي بإبلاغ الشرطة حتى تواجد رجال الشرطة في المكان ليقوموا بفحص الأماكن المحيطة بمكان العثور على الجثة ويكتشفوا وجود عددًا من كاميرات المراقبة فى المحيط.

كما انتقلت جهات التحقيق إلى المكان وناظرت جثمان المتوفى، وأمرت بنقله إلى المشرحة لبيان سبب الوفاة تحديدًا، وإعداد تقرير مفصل عنها.

يرتدي كامل ملابسه

معاينة ومناظرة جثمان المتوفى، تبين من خلالها عدم وجود أي إصابات ظاهرية بالجسد، كما أنه كان يرتدي كامل ملابسه كما تبين أنه في العقد السادس من العمر، ويجرى رجال الشرطة تحرياتهم المكثفة في الواقعة لكشف ملابساتها.

استدعاء شهود العيان

كما أمرت جهات التحقيق باستدعاء شهود العيان لسؤالهم في الواقعة والتحفظ على كاميرات المراقبة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.