«غرفة السياحة» تتوقع فتح باب التقدم للحج خلال شهر شعبان المقبل

قال أحمد وحيد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنه من المتوقع أن تعلن وزارة السياحة والآثار فتح باب تقدم المواطنين للحج السياحي خلال شهر شعبان المقبل، موضحا أن كافة شركات السياحة المصرية مستعدة لتنظيم برامج الحج هذا العام عدا الشركات التي لديها مشكلات قانونية تحول دون تنظيمها رحلات الحج.

تسويق برامج الحج السياحي

وأضاف لـ «الوطن»، أنه فور إعلان وزارة السياحة والآثار عن فتح باب التقدم للحج السياحي لهذا العام ستقوم شركات السياحة المنظمة للبرامج ببدء التسويق لبرامج الحج وتسجيل أسماء الراغبين في السفر ضمن برامج الحج السياحي وذلك انتظارا لموعد القرعة الإلكترونية التي تحددها وزارة السياحة والآثار لاختيار الفائزين بالحج لهذا العام، لافتا إلى أنه لا يجوز للمواطنين التقدم لأكثر من برنامج من برامج الحج السياحي.

وتابع عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا: «الضوابط المنظمة للحج السياحي لهذا العام ستحدد قيمة رسوم جدية الحجز التي سيقوم المواطن المتقدم للحج السياحي بدفعها عند تسجيل الاسم، كما ستحدد أعداد التأشيرات الخاصة بكل برنامج من برامج الحج السياحي وأيضا المسافة بين سكن الحجاج والحرم المكي بكل برنامج».

برامج الحج الاقتصادي

وأشار إلى أنه وفقا لإحصاءات التقدم للحج خلال السنوات الماضية فإن غالبية المتقدمين للحج يتقدمون للبرامج الاقتصادية سواء برنامج الحج المستوى البري أو الحج الاقتصادي طيران وذلك لملائمة أسعارها للشريحة الكبرى التي تسافر لأداء مناسك الحج فضلا عن جودة الخدمات المقدمة من خلال تلك البرامج.

يشار إلى أن وزارة السياحة والآثار استقرت على عودة الحج البري هذا العام وذلك بعد أن تم إلغائه العام الماضي وذلك لإتاحة الفرصة لمحدودي الدخل والبسطاء وذلك لقلة أسعاره بالمقارنة بباقي المستويات.