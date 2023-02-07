ضبط شاب متهم بقتل زوجته لخلافات عائلية في البحيرة

تمكن ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، من ضبط شاب متهم بقتل زوجته في مشاجرة بينهما، وذلك بقرية البريجات التابعة لدائرة مركز شرطة كوم حمادة، وحُرر محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

مقتل ربة منزل في البحيرة

ولقيت زوجة مصرعها على يد زوجها في قرية البريجات التابعة لدائرة مركز شرطة كوم حمادة بمحافظة البحيرة، حيث تعدى عليها حتي لفظت أنفاسها الأخيرة، جراء وقوع مشاجرة لخلافات زوجيه بينهما.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من العقيد حاتم السمري مأمور مركز شرطة كوم حمادة، يفيد استقبال مستشفى كوم حمادة جثة ربة منزل تدعى فرحة علا، 24 سنة، مقيمة بناحية قرية البريجات التابعة لدائرة المركز، جثه هامدة ادعاء اعتداء من قبل زوجها بسبب نشوب خلافات أسرية بينهما.

ضبط المتهم

ووجه مدير أمن البحيرة بسرعة تشكيل فريق بحث من ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة ، برئاسة اللواء عمرو الشامى مدير إدارة البحث الجنائي، والعميد أحمد السكران رئيس مباحث المديرية، والمقدم كريم الخولي رئيس مباحث مركز كوم حمادة ، وذلك لسرعة ضبط المتهم.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة نظرا لحدث مشاجرة بينهما بسبب بعض الخلافات الزوجية، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

ومن جانبه قال محمد الفقي محامي بالجنايات، إن العقوبة المتوقعة للمتهم تصل إلى الإعدام، وذلك طبقا لملابسات الواقعة.