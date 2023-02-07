القبض على 5 متهمين انتحلوا صفة رجال شرطة لسرقة سيارة في مدينة نصر

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من سائق والمندوب المرافق له، بأنه حال استقلالهما سيارة نقل تابعة لإحدى شركات تجارة الأدخنة والخاصة بتوزيع السجائر بدائرة القسم، فوجئا بسيارة يستقلها 5 أشخاص تستوقفهم، منتحلين صفة رجال شرطة، وإنزالهم من السيارة والاستيلاء عليها بحمولتها «سجائر»، وكذا مبلغ مالي من متحصلات البيع، ولاذوا بالفرار.

التحريات

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 5 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات جرى استهدافهم وأمكن ضبطهم بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة بأسلوب «انتحال الصفة»، وأقر أحدهم بأنه نظرا لطبيعة عمله في مجال بيع السجائر بالكشك محل عمله، وتردد السيارة التابعة للشركة عليه، وإحتفاظ قائدها والمندوب المرافق بمبالغ مالية كبيرة، اختمر في ذهنه فكرة سرقة ما بحوزتهم من بضائع ومبالغ مالية.

وفي سبيل ذلك اتفق مع باقي المتهمين على سرقة المجنى عليهما، على النحو المشار إليه، وتخلوا عن السيارة المستولى عليها بإحدى المناطق الجبلية، واستولوا على ما بداخلها من بضائع ومبالغ مالية.

ضبط سيارتين

وجرى بإرشادهم ضبط سيارة، ملك أحدهم، مستخدمة في ارتكاب الواقعة، بجانب الأخرى المستولى عليها بمكان التخلى عنها، ومبلغ مالي من متحصلات السرقة، وعدد من عبوات السجائر مختلفة الأنواع بمسكن أحدهم، وأقروا بإنفاقهم باقي المبلغ على متطلباتهم الشخصية، وبإستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المتهمين واتهموهم بسرقتهم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.