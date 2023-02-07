بدء تلقي تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ غدا.. اعرف رسوم المادة

كشف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن غدا الأربعاء، بدء تلقي تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ، للطلاب الذين أدوا امتحانات الترم الدراسي الأول بالشهادة الإعدادية بالفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجاري 2023، ويتم تلقي التظلمات على مدار 15 يوما بدءًا من تاريخ غدا الأربعاء.

موعد تلقى تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ

وكان محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم في كفر الشيخ، كشف في تصريحات سابقة، عن موعد تلقي تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ، غدا الأربعاء، ويتم الإعلان عن عدد عن المدارس التي سوف تقوم باستقبال الطلاب وأولياء أمورهم والتي يعرفها الطلاب من خلال الإدارة التعليمية التابع لها، وذلك لتقديم طلبات التظلمات علي نتيجة الترم الأول للشهادة الإعدادية في محافظة كفر الشيخ، وذلك عقب سداد الرسوم المقررة لذلك من قبل كل طالب وقدرها 35 جنيها لكل مدة علي حدة يتم التظلم عليها.

غدا موعد تلقي تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ

وأوضح «عبدالله»، أنه سوف يتم النظر في جميع التظلمات المقدمة مع تحديد موعد يتم فيه حضور الطالب في المقر الرئيسي للكنترول بمدرسة الوحدة العربية في مدينة كفر الشيخ، ويتم موافاة الطلاب بما أسفرت عنه نتيجة التظلمات المقدمة من خلال كل طالب بنتيجة ما تقدم به ضمن موعد تلقي تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ.

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية علي مستوى المحافظة، للفصل الدراسي الأول من العام 2022، 2023، بنسبة نجاح قد بلغت87.41%، كما اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح بلغت 96.82%، واعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة نجاح بلغت 98%.