رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

معرض الكتاب

محافظ الشرقية: طرح 10 أطنان أرز بسعر 15 جنيها للكيلو في معرض «أهلا رمضان»

كتب:

نظيمه البحرواي
12:30 م | الثلاثاء 07 فبراير 2023
أرز - أرشيفية

أرز - أرشيفية

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية طرح 10 أطنان أرز لبيعها للمواطنين بسعر 15 جنيهًا للكيلو جرام، في معرض «أهلاً رمضان»، والمُقام بمدينة أبو حماد، وذلك بالتنسيق مع رئاسة المدينة.

طرح السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية بأسعار مخفضة

وأكد محافظ الشرقية أن المحافظة قامت بالتنسيق مع عدد من كبار تجار الجملة لإقامة شوادر ومعارض بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لتقديم السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية بأسعار مخفضة عن السوق كمبادرة للتصدي للغلاء، وتخفيف العبء والمعاناة عن كاهل المواطن البسيط. 

طرح 10 أطنان أرز بسعر 15 جنيها 

ومن جانبه أوضح اللواء أيمن فهمي رئيس مركز ومدينة أبو حماد، أن طرح 10 أطنان من الأرز الأبيض يهدف لسد احتياجات المواطنين، بينما أشاد الأهالي بجهود المحافظ لتوفير هذه الكميات، والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال استغلال التجار سواء بالتلاعب بأسعار الأرز أو احتكاره.

اقرأ المزيد:

ضبط 100 شيكارة أرز أبيض داخل مخزن دون ترخيص في كفر الشيخ

ضبط 4 أطنان أرز أبيض في مخزن للسلع الغذائية بدون ترخيص بكفر الشيخ

ضبط 10 أطنان أرز مجهول المصدر خلال حملات تموينية بالشرقية 

«الداخلية»: ضبط 144 طن أرز شعير في حملات موسعة خلال 24 ساعة

ضبط 5 أطنان أرز شعير بحوزة مزارع امتنع عن توريدها في كفر الشيخ
بقلم نظيمه البحرواي