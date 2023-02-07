محافظ الشرقية: طرح 10 أطنان أرز بسعر 15 جنيها للكيلو في معرض «أهلا رمضان»

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية طرح 10 أطنان أرز لبيعها للمواطنين بسعر 15 جنيهًا للكيلو جرام، في معرض «أهلاً رمضان»، والمُقام بمدينة أبو حماد، وذلك بالتنسيق مع رئاسة المدينة.

طرح السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية بأسعار مخفضة

وأكد محافظ الشرقية أن المحافظة قامت بالتنسيق مع عدد من كبار تجار الجملة لإقامة شوادر ومعارض بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لتقديم السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية بأسعار مخفضة عن السوق كمبادرة للتصدي للغلاء، وتخفيف العبء والمعاناة عن كاهل المواطن البسيط.

طرح 10 أطنان أرز بسعر 15 جنيها

ومن جانبه أوضح اللواء أيمن فهمي رئيس مركز ومدينة أبو حماد، أن طرح 10 أطنان من الأرز الأبيض يهدف لسد احتياجات المواطنين، بينما أشاد الأهالي بجهود المحافظ لتوفير هذه الكميات، والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال استغلال التجار سواء بالتلاعب بأسعار الأرز أو احتكاره.