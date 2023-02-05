«حماة الوطن» بدمياط تطلق دورة تدريبية لتنمية المهارات عند الأطفال

نظمت أمانة المرأة بحزب حماة الوطن بمحافظة دمياط، تحت إشراف الدكتورة سحر زغلول، دورة تدريبية لتنمية المهارات وتعديل السلوك عند الأطفال، بقيادة المدربة المتميزة نورهان البدري.

وركزت الدورة على تنمية مهارات التواصل الفعال لدى الأطفال، كما تناولت السلوك غير المُحبّب، وشرحت أسباب رفضنا لهذا السلوك، وما هي الطريقة التي سوف نتخلّص بها من هذا السلوك تدريجياً.

وقالت الدكتورة سحر زغلول في ختام اليوم الأول للدورة التي تستمر لمدة ثلاثة أيام، إنه لابد أن يكون الحبّ أساس العلاقة بيننا وبين أبنائنا، وخصوصًا في سن المراهقة ويكون التفاهم بيننا هدفًا أساسيًا لأنه بدون التفاهم لا نستطيع التواصل مع أبنائنا وإذا شعر الطفل بالحبّ والقبول غير المشروط، سيشعر بالأمان، وهذا سيؤثر على سلوكياته بشكل إيجابي.

يأتي ذلك فى إطار توجيهات الفريق جلال الهريدي رئيس الحزب، واللواء أحمد العوضي النائب الأول لرئيس الحزب، والنائب اللواء طارق نصير الأمين العام للحزب، والدكتور أحمد العطيفي أمين التنظيم العام، وبناءً على تعليمات أمير الصديق، الأمين العام لحزب حماة الوطن بمحافظة دمياط، والمستشار السيد سليمان أمين التنظيم بالمحافظة، بأهمية إبراز الرسالة التربوية والمجتمعية لحزب حماة الوطن، في تنشئة جيل واع سليم نفسياً وتربوياً وقادر على تحمل تحديات المستقبل، والعمل على مساعدة الأب والأم في اجتياز مراحل تربية الطفل بسلام والخروج منها بعلاقة جيّدة مع الابن أو الابنة، وخاصةً المقبلين على مرحلة المراهقة.