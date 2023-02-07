حوافز صندوق «رخاء» من المصرف المتحد.. عائد تراكمي يومي

احتل صندوق «رخا»، النقدي التابع للمصرف المتحد، والمتوافق مع أحكام الشريعة، المرتبة الأولى في أداء صناديق الاستثمار النقدية الإسلامية، بنهاية ديسمبر 2022 والذي تديره شركة «CI Capital»، المدير الاستثماري لصندوق «رخاء».

وقال أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن صندوق رخاء النقدي ذو العائد التراكمي يتميز بـ 13 ميزة تنافسية جعلت منه الاختيار الاستثماري الأمثل والآمن للصناديق الاستثمارية النقدية المتوافقة مع أحكام الشريعة بالسوق.

صندوق رخاء.. عائد تراكمي

تعاظم صافي أصول صندوق «رخاء»، النقدي ذو العائد التراكمي ليصل إلى 608 ملايين جنيه مصري بعوائد تراكمية بلغت 201.50% منذ إنشاء الصندوق، إلى جانب الارتفاع التصاعدي لسعر الوثيقة ليبلغ 301.50 جنيه مصري بنهاية ديسمبر 2022، فضلا عن ارتفاع العائد الاستثماري للوثائق بنهاية ديسمبر 2022 ليبلغ 11.75%، مع ارتفاع سعر الوثيقة بمقدار 27.21 جنيه بالمقارنة بنهاية 2021 وبذلك يتصدر صندوق «رخاء»، أداء الصناديق النقدية المتوافقة مع احكام الشريعة بنهاية ديسمبر 2022 بالسوق.

يسمح بحرية حركة الأموال

ومن بين أسباب تميز صندوق «رخاء»، النقدي، انتقاء نوعية أدوات استثمارية تعظم من استثمارات العملاء، حيث تشكل كل من أذون الخزانة والنقدية بالبنوك أعلى الأدوات المستثمرة به، الأمر الذي يعطي المزيد من القوة والأمان والثقة للعملاء، فضلا عن أن الصندوق يصنف بأنه ذو عائد تراكمي وصندوق مفتوح يسمح بحرية الحركة من حيث الشراء والاسترداد بشكل يومي وحتى الساعة 12 ظهرا حسب شروط نشرة الاكتتاب بجميع فروع المصرف المتحد الـ 68.

وأضاف القاضي أنه يمكن للعملاء الاكتتاب في صندوق رخاء النقدي دون أي مصاريف سواء لعملية الاكتتاب أو الاسترداد مما يوفر السيولة المطلوبة للعملاء، لافتا إلى أنه لا يتعامل في الأسهم مطلقا، ويمكن للعملاء الحصول على تمويلات من المصرف المتحد بضمان الوثائق، مشيرا إلى زيادة عدد حملة وثائق صندوق رخاء النقدي المتوافق مع أحكام الشرعية بنهاية ديسمبر 2022 ليصل إلى 975 عميل، وحصد الصندوق جائزتين من أهم الجوائز العالمية.

وأشار إلى أن صندوق رخاء النقدي ذات عائد يومي التراكمي ما يمنحه منافسة الصناديق الأخرى بالسوق ومعفى نهائيا من الضرائب، ما يحفز الشركات والأفراد على الاكتتاب فيه، ويعد الحد الأدنى للاكتتاب في الصندوق هو 50 وثيقة للعملاء الجدد.

ونوه بأن نشرة اكتتاب صندوق رخاء النقدي المتوافق مع أحكام الشريعة معتمدة من الهيئة الشرعية للصندوق ومن الهيئة العامة للرقابة المالية كأحد الآليات الاستثمارية المتاحة للعملاء، ويمكن الاطلاع المباشر على آخر تحديث لنشرة اكتتاب صندوق رخاء المصرف المتحد كذلك آخر مركز مالي معتمد من خلال الموقع الإلكتروني للمصرف المتحد.