أسعار الفائدة على الشهادات الثلاثية من المصرف المتحد بعد قرار المركزي

يقدم المصرف المتحد، أسعار فائدة مميزة على المنتجات المصرفية، بما يتناسب مع شرائح المجتمع المختلفة لإتاحة فرصة الحصول على عائد مرتفع من خلال استثمار المدخرات في تلك المنتجات، والتي يجرى إعلانها كل شهر أو عقب كل اجتماع للبنك المركزي المصري، وبعد إيقاف التعامل بشهادات الـ 25%.

وترصد «الوطن»، خلال هذه السطور، مميزات شهادات العائد المتغير والثابت ذات العائد الثابت الشهري والربع سنوي، من المصرف المتحد المتاحة للمواطنين في الوقت الحالي.

الشهادة الثلاثية ذات العائد الثابت بعائد ربع سنوي أو شهري:

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها بدون حد أقصى.

- مدة الشهادة: ثلاث سنوات وتجدد لمدد مماثله بشرط موافقة العميل

- العائد على الشهادة: عائد ثابت "%12.5 سنويا يصرف شهريا أو %13 سنويا ربع سنوي يصرف كل ثلاثة أشهر

- إمكانية منح تسهيلات ائتمانية بالجنيه المصري بقيمة تصل إلى 90% من قيمة الشهادة.

- إمكانية استرداد قيمة الشهادة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ شرائها.

- متاحة للأفراد فقط.

الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير/ عائد ربع سنوي أو شهري:

- الحد الأدنى للشراء 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- مدة الشهادة ثلاث سنوات وتجدد لمدد مماثله.

- العائد على الشهادة: متغير ومربوط بسعر الكوريدور للإيداع بالبنك المركزي.

- تتيح الحصول على تسهيل ائتماني بضمان الشهادة بحد أقصى 90% من قيمتها.

- إمكانية استرداد قيمة الشهادة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ شرائها.

- متاحة للأفراد فقط.

- يطبق العائد طبقًا لمعدل الكوريدور للإيداع، وهو معدل يتم تحديده من قبل البنك المركزي والذي يطبق عند الإيداع.

الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير

- الحد الأدنى للشراء 5000 جنيه ومضاعفاتها.

مدة الشهادة: 3 سنوات.

- إمكانية الحصول على تسهيل ائتماني بضمان الشهادة بحد أقصى 90% من قيمتها.

- يطبق العائد طبقًا لمعدل الكوريدور للإيداع، وهو معدل يتم تحديده من قبل البنك المركزي والذي يطبق عند الإيداع لمده يوم واحد طرف البنك المركزي.

- متاحة للأفراد فقط.

قرار البنك المركزي المصري تثبيت الفائدة

وأعلن البنك المركزي، الخميس 2 فبراير 2023، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، لتبقى عند مستويات ديسمبر الماضي دون تغيير، 16.25% للإيداع و17.25% للإقراض.