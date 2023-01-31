انطلاق مؤتمر المعهد المصرفي التابع للبنك المركزي برعاية المصرف المتحد

انطلق مؤتمر التمكين الابتكاري للثروة البشرية Reinventing HR الذي ينظمه المعهد المصرفي المصري، الذراع التعليمية للبنك المركزي المصري، برعاية المصرف المتحد.

المتغيرات العالمية والتحول الرقمي

ناقش المؤتمر في جلساته العديد من المحاور المهمة التي ترسم خريطة جديدة لتمكين الوظيفي الإبداعي للثروة البشرية في ظل المتغيرات العالمية والتحول الرقمي وبينها «الثروة البشرية والتحول الرقمي - أسس القيادة المحترفة – بيئة العمل الابتكارية – المهارات الابداعية – بناء ثقافة الإبداع – استراتيجيات التطوير للمهارات البشرية – أحدث المعايير لكفاءة وتنمية الثروة البشرية – التقاعد والحماية الاجتماعية - أهم الممارسات الدولية في إدارة الثروة البشرية».

ويقول أشرف القاضي، رئيس المصرف المتحد، إن الاستثمار في تنمية الثروة البشرية أحد أهم التحديات المؤسسية، لذلك وضعت استراتيجية المصرف المتحد لتعمل على خمس محاور متوازية.

وأضاف أن المحور الأول ضم تطوير أداء فريق العمل بمختلف الفروع المنتشرة بجميع انحاء الجمهورية، كذلك الإدارات المركزية من حيث زيادة الساعات التدريبية من خلال خطة تدريب سنوية مكثفة تضمنت جميع مجالات العمل المصرفي.

إدراج التعلم الإليكتروني

وأشار إلى أن المحور الثاني تضمن تكوين فريقا يتمتع بمهارات ابتكارية وابداعية تؤهله للقيادة المستقبلية. وذلك من خلال برنامج النجوم الساطعة High Fliers للاستثمار في تنمية الاصول البشرية التي اعد أحد التحديات الهامة لعملية تحول المصرف المتحد لبنك شاب بأفكاره وادارته وتطبيقاته. فكانت عملية تأهيل وتطوير شاملة ومكثفة لجميع الطاقات البشرية.

وتحدث المحور الثالث عن إدراج التعلم الاليكتروني أحدث وسيلة لتأهيل شباب المصرفيين من المصرف والمعهد المصري، وقال إن المحور الرابع تضمن سبل توفير أعلى قدر من الحماية الاجتماعية لفريق العمل، من خلال وضع خطط للتطوير المؤسسي المستدام وتفعيل الرؤي نحو أنظمة التقاعد والآليات الاستثمارية لتحقيق أعلى قدر من مزايا الحماية الاجتماعية ورفع معدلات النمو المستدام لفريق العمل على مدار سنوات العمل الوظيفي وعند الوصول لسن التقاعد سواء على صعيد الرعاية الصحية او الحماية الاجتماعية.

ولفت إلى أن المحور الخامس عن عملية تأهيل وتطوير شاملة ومكثف لجميع الطاقات البشرية بمختلف اعمارها لضمان التواصل المستمر على الجانب المهني مما يضمن استمرارية تبادل الخبرات لتحقيق أعلي معايير الجودة العالمية.

وقال الدكتور عبد العزيز نصير – المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري إنه في ضوء التطور الهائل الذي يشهده قطاع الموارد البشرية، جاءت فكرة تنظيم هذا المؤتمر لمناقشة أهم التطورات المتعلقة بالموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي، وطرح أهم الموضوعات ذات الصلة للمناقشة بين نخبة متميزة من الخبراء والمتحدثين الدوليين والمحليين المتخصصين في هذا المجال".