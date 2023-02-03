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«القوى العاملة» تعلن عن 180 فرصة عمل في القليوبية.. والتقديم بعد غد

كتب:

حسن صالح
01:44 م | الجمعة 03 فبراير 2023
محافظة القليوبية

محافظة القليوبية

أعلنت مديرية القوى العاملة في محافظة القليوبية عن فتح باب التقديم يوم الأحد المقبل لـ180 فرصة عمل جديدة بالقطاع الخاص في منشآت بالمحافظة بمصانع وشركات لكافة الأعمار، في إطار جهود المديرية لتوفير فرص عمل للشباب في مواجهة البطالة حيث تقرر فتح باب التقديم للوظائف عن طريق المديرية بالديوان العام في مدينة بنها والمكاتب التابعة أو عن طريق موقع الوزارة على الإنترنت.

«الوطن» تستعرض وظائف القوى العاملة بالقليوبية التي يبدأ تلقي الطلبات لها الأحد المقبل من خلال ديوان مديرية القوى العاملة بمجمع المصالح ببنها بجوار المحافظة بمنطقة الفلل بنها أو من خلال مكاتب العمل في المحافظة وموقع الوزارة على الإنترنت.

رابط التقدم لوظائف القوى العاملة بالقليوبية 

أعلنت إيمان السيد وكيل وزارة القوى العاملة بالقليوبية في بيان لها أنه يمكن التقدم للوظائف الجديدة وهي 180 وظيفة في عدد من المصانع بشركات ومؤسسات  كبرى حيث تبدأ الرواتب فيها من 2400 جنيه من خلال ديوان الوزارة بالقاهرة وديوان المديرية ببنها ومن خلال الرابط من هنا

خريطة وظائف القوى العاملة الجديدة بالقليوبية 

وأوضحت إيمان السيد وكيل وزارة القوى العاملة بالقليوبية في بيان لها أن وظائف القوى العاملة القليوبية ضمن النشرة الجديدة للتوظيف في القطاع الخاص بنطاق المحافظة كالتالي: 

- 58 وظيفة بشركة كبرى للملابس الجاهزة الداخلية بطريق مصر إسكندرية الزراعي بقليوب

- 10 وظائف بمصانع الدهانات الوطنية بالعبور.

- 40 وظيفة بشركة للصناعة بالعبور.

- 20 وظيفة بشركة للديكور بقها.

 - 50 وظيفة بشركة للصناعات الغذائية بالقناطر.

- وظيفتان في مجموعة تصنيع الزجاج بالخانكة.

تفاصيل وظائف القوى العاملة بالقليوبية 

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