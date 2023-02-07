مساعدات فورية ووظائف بالقطاع الخاص للأسر الأولى بالرعاية بالشرقية 

أناب الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية المهندس محمد الصافى سكرتير عام المحافظة لإستقبال المواطنين بديوان عام المحافظة، في اللقاء الأسبوعى المخصص للمواطنين من مختلف مراكز ومدن المحافظة، للاستماع إلى شكواهم والعمل على حلها، وإيجاد الحلول العاجلة والفورية، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

لقاء المواطنين لمناقشة مشكلاتهم وتقديم الحلول اللازمة

جاء ذلك بحضور مدير عام فرع الشرقية للتأمين الصحى ورئيس مركز ومدينة كفر صقر و مدير عام الطب العلاجى بمديرية الصحة و مدير إدارة الاتصال السياسي بمديرية التربية والتعليم ومدير إدارة بحوث العمالة بمديرية القوى العاملة، ومديرة إدارة خدمة المواطنين بمديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية ومدير الخط الساخن بشركة مياه الشرب والصرف الصحي ومدير إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام وبحضور 11 مواطن لعرض شكواهم وإيجاد الحلول العاجلة لها.

فرص عمل بالقطاع الخاص والحصول على بعض المساعدات العاجلة

واستعرض المواطنون شكواهم وطلباتهم وتم مناقشة الطلبات المقدمة منهم والتي تمثلت فى إيجاد فرص عمل بالقطاع الخاص والحصول على بعض المساعدات العاجلة ومعاش تكافل وكرامة وتوفير سكن مناسب وعلاج على نفقة الدولة وتوفير كرسى متحرك .

وخلال اللقاء كلف السكرتير العام مديرة إدارة خدمة المواطنين بمديرية التضامن الإجتماعى بصرف مساعدات مالية عاجلة وشهرية لـ7 أسر من الأسر الأكثر احتياجاً التي تتضرر من عدم وجود دخل ثابت لها ليساعدها على تحمل أعباء المعيشة والتى تم إجراء الأبحاث الاجتماعية لهم، وأسفرت عن استحقاقهم لتلك المساعدات، فضلاً عن سرعة الانتهاء من الإجراءات اللازمة لاستخراج معاش تكافل وكرامة للأسر الأكثر إحتياجاً ليمثل مصدر دخل ثابت لهم، يستطيعون من خلاله تحمل أعباء الحياة ونفقات المعيشة، بالإضافة لتوفير كرسى متحرك للسيدة س.م.س من مركز ههيا لإصابتها بشلل نصفي.

وفي سياق متصل وجه السكرتير العام مدير إدارة بحوث العمالة بمديرية القوى العاملة بتوفير وظائف مناسبة بالقطاع الخاص لـ 5 مواطنين من الراغبين في العمل والحصول على قوت يومهم لعدم توافر أى فرص عمل بالقطاع العام أو الحكومى وأن فرص العمل المتاحة فى القطاع الخاص فقط ومن خلال مديرية القوى العاملة.

توفير العلاج اللازم على نفقة الدولة

ولتوفير أوجه الرعاية الصحية والعلاجية للحالات المرضية كلف السكرتير العام مدير عام الطب العلاجى بمديرية الصحة ، بتوفير العلاج اللازم على نفقة الدولة للشاب «م.أ.ع»، من قرية تل حوين بمركز الزقازيق لإصابته بمرض مزمن.

وخلال اللقاء تقدم المواطن «م. أ.م» من مركز ديرب نجم، من ذوي الهمم بشكوى تفيد عدم قدرته على دفع المصروفات المدرسية ، ليكلف السكرتير العام مدير إدارة الاتصال السياسي بمديرية التربية والتعليم بإعفاء أبناء المواطن الثلاثة من المصروفات المدرسية ، فضلاً عن تقديم مساعدة فورية له من مديرية التضامن الإجتماعى بالإضافة لتوفير فرصة عمل له بالقطاع الخاص تناسب حالته الصحية.

أكد محافظ الشرقية ضرورة وضع حلول للشكاوى وتذليل العقبات التى تواجه المواطنين في كافة القطاعات بمراكز وقرى المحافظة والاستجابة العاجلة لطلبات المواطنين خاصة التي استقبلتها إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.