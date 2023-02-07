البنك الدولي يشيد بمنشآت «الرعاية الصحية» في الإسماعيلية: خدمات قوية مميزة

أشادت نائب رئيس البنك الدولي للتنمية البشرية، مامتا مورثي، بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية، ثالث محافظات تطبيق التأمين الصحي الشامل، عقب زيارتها التفقدية لعدد من المنشآت الصحية التابعة للهيئة في الإسماعيلية.

إشادة البنك الدولي بنظام التأمين الصحي الشامل بمصر

وغرّدت مورثي، عبر حسابها على «تويتر»: «أُعجبت في الإسماعيلية بتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل بمصر، والذي يهدف إلى تقوية نظام تقديم الخدمات الصحية، بما في ذلك تطبيق مفهوم الرعاية الصحية الأولية لتحسين جودة مخرجات الرعاية الصحية، إضافة إلى ضمان توفير الملاءة المالية».

التأمين الصحي الشامل تجربة فريدة

من جانبه، ثمَّن الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إشادة مامتا مورثي نائب رئيس البنك الدولي، معربًا عن تقديره للتعاون المستمر والمثمر للبنك الدولي، والذي ساهم في دعم نجاحات مشروع التأمين الصحي الشامل بمصر.

وأشار السبكي، إلى أنّ التأمين الصحي الشامل تجربة فريدة ونظام يواكب المعايير العالمية، بما يتضمنه من جوانب مختلفة، من البنية التحتية القوية للمنشآت الصحية، وتجهيزاتها بأحدث التجهيزات الطبية وغير الطبية، واستحداث الخدمات الطبية بأحدث التقنيات وأساليب العلاج، وتأهيل وتدريب الكوادر البشرية، وغيرها من محاور العمل التي تسهم في النهوض بمنظومة الرعاية الصحية، وتعزز تحقيق أهداف التنمية الشاملة المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

رئيس البنك الدولي للتنمية البشرية

وكان وفد رفيع المستوى من البنك الدولي، برئاسة مامتا مورثي، نائب رئيس البنك الدولي للتنمية البشرية، أجرى زيارة لعدد من المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية، شملت تفقد مجمع الإسماعيلية الطبي، ومركز 30 يونيو الدولي لأمراض الكُلى والمسالك، ومركز طب أسرة المعمل المشترك العرايشية، وذلك للإطلاع على آخر مستجدات تطوير منظومة الرعاية الصحية بمصر، وتعزيز أوجه الشراكة في دعم نجاحات مشروع التأمين الصحي الشامل، والوصول لأهداف التنمية الشاملة المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

وضمّ وفد البنك الدولي، الدكتورة مامتا مورثي، نائب رئيس البنك الدولي للتنمية البشرية، والدكتورة هنا بريكسي، مدير دولي لقطاع حقوق المرأة، والدكتور روبيرت بوجودة، مدير عمليات مكتب مصر، والدكتورة ريانا روبرتس، مدير برامج التنمية البشرية في مصر، والدكتور مروة الشلقاني، خبير أول النظم الصحية، والدكتور عمرو الشواربي، مسؤول اقتصادي بالبنك الدولي.

ورافق وفد البنك الدولي، خلال تفقده لمنشآت هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، والدكتور محمد العقاد، مدير الإدارة العامة للرعاية الثانوية والثالثية، والدكتور محمد نشأت، مدير إدارة الرعاية الثانوية، والقائم بأعمال نائب مدير مجمع الإسماعيلية الطبي، والدكتورة ريهام سلامة، عضو المكتب الفني للمدير التنفيذي للهيئة، والدكتور أحمد البرعي، مدير فرع الهيئة بالإسماعيلية، والدكتور مؤمن القرقاري، نائب مدير الفرع بالإسماعيلية، والقائم بأعمال مدير مجمع الإسماعيلية الطبي، والدكتورة صفا عبدالحكيم، مدير إدارة الرعاية الثانوية والثالثية بالفرع، والدكتور علي رفعت، مدير إدارة المكتب الفني بالفرع، والدكتور منى منير، مدير إدارة الرعاية الأولية بالفرع، والدكتور محمد عبدالعظيم، مدير مركز 30 يونيو الدولي لأمراض الكُلى والمسالك، والدكتور محمد سراج الدين، مدير مركز طب أسرة المعمل المشترك العرايشية.