«الدوم» يضع المواهب على طريق الاحتراف.. قصة أبطال التمثيل بالموسم الأول

درست «هند» التمثيل والإخراج، في قسم فنون المسرح جامعة حلوان، لكنها لم تجد فرصة جادة ومساحة واسعة، للتعبير عن نفسها وتحقيق حلمها في عالم الاحتراف، قبل أن يفتح «الدوم»، الأبواب أمامها، للتعبير عن موهبتها أمام الملايين، للتتأهل إلى المرحلة النهائية في التمثيل بالموسم الأول من البرنامج.

برنامج «الدوم» نقطة تحول

قالت هند حسام: «اشتغلت مسرح دولة كتير جدا، وحصلت على أفضل ممثلة في المهرجان الفرنسي 2017، لكن على حظي السفر اتلغى»، متابعة أنها عملت في مسلسلات «بخط الإيد»، «هبة رجل الغراب»، فضلًا عن مشاركتها في برنامج «الدوم»، التي وصلت فيه إلى المرحلة النهائية.

أضاف «هند»، خلال حوارها عبر فضائية «DMC»، أنها تدرس على يد المخرج خالد جلال، في مركز الإبداع الفني، وأنه صاحب فضل عليها في أمور كثيرة، إذ رشحها في الاشتراك بعرض «مشاحنات» في الأوبرا، من إخراج هاني عفيفي، مشيرا إلى أن العرض نجح للغاية، كما أنها قدمت دور بعيد تمامًا عن شخصيتها ونجحت فيه.

خطوة أكبر في طريق الاحتراف

وأكدت المتأهلة لنهائي التمثيل، في الموسم الأول من «الدوم»، أن البرنامج مدها بخبرات جديدة خلال فترة صغيرة للغاية، عن طريق التعامل مع أشخاص مختلفون، من أجل تكوين منتج «بروفشنال»، موضحة أن الوقوف أمام أساتذة في الفن للاختبار، كان أمرا جديدا عليها.

الدعم المعنوي في «الدوم»

شهدت الحلقة، أيضا، استضافة سعد سمير، الفائز بالمركز الأول في التمثيل بالموسم الأول لبرنامج «الدوم»، الذي توجه بالشكر إلى المخرج تامر محسن، لإعطاه الفرصة لإكمال مسيرته في «الدوم»، موضحا أنه قال له خلال المنافسات: «أنت قدامي دلوقتي أديك 17 أو 18 سنة، لكن أنت على المسرح 40 أو 50 سنة»، مؤكدا أن البرنامج كان بمثابة نقطة تحول في حياته، ودفعة قوية في طريق الاحتراف.