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مقدم برنامج «الدوم»: المواهب مليئة بالحماس والمنافسة قوية

كتب:

أحمد عبد الرحمن
10:41 م | السبت 04 فبراير 2023
شريف نور الدين

شريف نور الدين

يقدم الإعلامي شريف نور الدين، الموسم الثاني من برنامج «الدوم»، رفقة الإعلامية نهى درويش، مذيعة قناة القاهرة الإخبارية، والذي يعرض حصريا على شاشة قناة «dmc».

شريف نور الدين يكشف حجم المواهب ببرنامج الدوم

وكشف شريف نور الدين في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، حجم المواهب المشاركة في الموسم الثاني من برنامج «الدوم»، حيث وصفها بـ «الهائلة» قائلاً، «المواهب مليئة بالحماس والمنافسة قوية، واعتقد أن السبب في ذلك هو مشاهدة الشباب للموسم الأول».

وأضاف شريف نور الدين مقدم برنامج  «الدوم»: «أن كل الفائزين في الموسم الأول حصلوا على فرص عمل حقيقة ومُهد الطريق أمامهم سواء في التقديم أو الغناء أو التمثيل، جاء ذلك برعاية المتحدة التي ساعدتهم وسنحت لهم فرصة كبيرة، مما ترتب عليه حضور فئات مختلفة إلى الموسم الثاني من أزواج وعائلات، وشباب بدعم من ذويهم، فأصبح هناك ثقة في البرنامج من الجميع، لذلك اعتقد أن نجاح الموسم الأول سهل الأمر».

تفاصيل برنامج الدوم

الجدير بالذكر أن برنامج «الدوم» هو مبادرة لاكتشاف المواهب في مصر، وتوجيههم نحو المسار الصحيح، ومن إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وشركة ميديا هب، بينما حصل البرنامج على إشادات كبيرة وقت عرض الموسم الأول.

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