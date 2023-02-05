التفاصيل الكاملة لتعديل موعد الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة 2023

أصدرت وزارة الصحة والسكان ممثلة في السجل القومي للإعاقة، تقرير لها من قليل عبر موقعها، يتعلق بكيفية تعديل موعد الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة 2023، وقال السجل القومي للإعاقة، إن لتعديل موعد الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة، لابد من القيام بمجموعة من الخطوات والتعليمات بشكل صحيح، دون أي خطأ من المواطن الراغب في الحصول على كارت الخدمات المتكاملة، يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الصحة على تسهيل المهمة على المواطنين.

تعديل موعد الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة 2023

واستعرضت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في السجل القومي للإعاقة، خطوات تعديل موعد الكشف الطبي، لكارت الخدمات المتكاملة 2023، التي جاءت على النحو التالي:

- يدخل المواطن الراغب في الحصول على كارت الخدمات المتكاملة، على هذا الرابط من هنا

- ثم بعد ذلك يدخل على أيقونة حجز كشف طبي للحصول على كارت الخدمات المتكاملة 2023.

- وبعد ذلك، على المواطن اختيار موعد تعديل الكشف الطبي أو تغير نوع الإعاقة.

- إدخال البيانات بشكل صحيح دون وجود أى خطأ، حتى لا يحدث أى خطا من شأنه التأثير على الموقع أو الوقوف أمام التعديل.

وزارة الصحة ممثلة في المجلس القومي للإعاقة

ونشرت وزارة الصحة ممثلة في المجلس القومي للإعاقة، فيديو صغير توضحي على الموقع الخاص بتعديل موعد الكشف الطبي، لإيضاح طريقة تعديل الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة 2023 الجديد، وتضمن إدخال الرقم القومي، ونوع الإعاقة، ومكان الكشف واختياره وفقا للراغب على الحصول على كارت الخدمات المتكاملة، والتاريخ وفقا لما يريده، وبعد ذلك وضعت زر لضغط عليه لحفظ البيانات.