«الصحة» توجه رسالة للمواطنين بشأن كورونا: المتحورات تظهر من وقت لآخر

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، استمرار عمل موقع تسجيل لقاح كورونا في، مطالبة المواطنين بضرورة التسجيل على موقع لقاح كوورنا للحصول على الجرعة الأولى والثانية لمواجهة الفيروس، قائلة: «جدتك وزوجتك وأختك.. حافظ على صحتها وتشجيعها على تلقي لقاح كورونا.. ضع بياناتها على الموقع الإلكتروني لحجز لقاح فيروس كورونا».

موقع تسجيل لقاح كورونا بوزارة الصحة

وتابعت وزارة الصحة والسكان، جميع لقاحات كورونا آمنة وفعالة ضد فيروس كورونا، وعلى أصحاب الأمراض لمزمنة وكبار السن والفئات الأكثر عرضة للإصابة عليهم التسجيل والحصول على اللقاحات لمواجهة كورونا ومتحوراته المختلفة والتي تظهر من وقت إلى آخر.

الأعراض الجانبية للقاحات كورونا

وأضافت وزارة الصحة والسكان، الأعراض الجانبية للقاحات كورونا تتضمن ارتفاع في درجة الحرارة وإحمرار موضع التطعيم وتكسير في العضلات ولا داع للخوف منها لأنها تزول من تلقاء نفسها.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أن لقاح كورونا المعدل المخصص لمواجهة أوميكرون الفئات المستحقة هي التي ستحصل عليه في البداية وهم من حصل على الجرعتين الأولى والثانية، لذلك على المواطنين سرعة التسجيل والحصول على الجرعة الكاملة.

وطالبت وزارة الصحة والسكان من المواطنين الالتزام خلال الفترة الحالية باتباع الإجراءات الإحترازية اللازمة كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والمداومة على غسيل اليدين والبعد عن الزحام بسبب انتشار الفيروسات المعدية.