«عقيدتي» تفرد عددا خاصا للاحتفاء بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم

صدر العدد الجديد من جريدة «عقيديتي»، التي تصدر كل ثلاثاء عن مؤسسسة دار التحرير، برئاسة تحرير الكاتب الصحفي محمد الأبنودي، وتصدر غلاف الصفحة الأولى، الاحتفاء بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم التي تقام تحت رعاية الرئيس السيسي وتنظمها وزارة الأوقاف المصرية.

غلاف العدد الجديد من «عقيديتي»

وضم العدد الجديد من جريدة «عقيديتي»، تكريم الرئيس لأوائل المسابقة العالمية للقرأن الكريم، وأصدرت الجريدة ملحقًا خاصًا على صفحاتها حول المسابقة والمشاركين فيها من مختلف دول العالم الإسلامي، بعنوان مميز «لا يكرم أهل القرآن إلا كريم»، «الرئيس السيسي يكرم أوائل المسابقة العالمية للقرآن الكريم في احتفال مصر بليلة القدر».

وتضمن العدد الجديد من جريدة عقيدتي صورًا للمشاركين في أعمال المسابقة العالمية في برواز وإطار كبير لكامل الملحق تقديرا لهم، كما شمل الملحق حوارات خاصة ومميزة مع الفائزين، والأسر القرآنية المشاركة، والأسرة القرآنية الفائزة، ولجان التحكيم والوفود المشاركة، بشكل مميز إخراجيًا وفنيًا، وهي الصفحات التي نشرها وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة على صفحته الرسمية وعلى موقع الوزارة، ووزع نسخ من عقيدتي على المتسابقين والمشاركين والضيوف تقديرا للجهود المبذولة في العدد الخاص من عقيدتي بالمسابقة.

وشمل عدد هذا الأسبوع من عقيدتي عرض خاص لحصاد جناح الأزهر الشريف في معرض القاهرة الدولي للكتاب، وقدمت تقريرًا مفصلًا مميزًا حول كون الكتب الدينية الأكثر مبيعًا في المعرض هذا العام، وعلى رأسها مؤلفات فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، الذي احتفى بفضيلته جمهور المعرض فضلًا عن جناح الأزهر الشريف.

إعلان تقديم مساعدات إنسانية

كما نشرت الصحيفة خبرًا بعنوان بارز يشير إلى تخصيص مسابقة وقف الفنجري نظارة هيئة قضايا الدولة المصرية فرعا جديدا حول المنهج والخطاب الدعوي والإسلامي عند فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي.

كذلك أفردت عقيدتي تقريرًا خاصًا حول الآثار المدمرة الصعبة التي خلفها الزلزال في كل من تركيا وسوريا، مبرزة أعداد الضحايا وتقديم مصر العزاء لسوريا وتركيا واتصال وزير الخارجية سامح شكري لوزير خارجية البلدين، وإعلان تقديم مساعدات إنسانية عاجلة وكذلك بيان الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية بالعزاء والدعاء لهم جميعًا.