مسابقة مصر العالمية للقرآن الكريم في العدد الجديد من جريدة «عقيدتي»

صدَر العدد الجديد من مجلة «عقيدتي»، التي تصدر كل ثلاثاء عن مؤسسة دار التحرير، برئاسة تحرير الكاتب الصحفي محمد الأبنودي، وتصدر غلاف الصفحة الأولى «حوادث حرق المصحف» عداء غربي قديم ضد الإسلام، كما شمل الغلاف الوصايا العشر للخروج من الأزمة الاقتصادية، ساحات معرض الكتاب «مصلى» كبير لأداء صلاة الجمعة.

وتضمن العدد الإشارة إلى مسابقة مصر العالمية للقرآن الكريم والتي تنظمها وزارة الأوقاف بحضور وتفاعل 108 مشاركين من 58 دولة ومضاعفة جوائز الفائزين إكراما لأهل القرآن، كما عرضت للقاء جمع شيخ الأزهر بالسفير الإسباني، وبحث التعاون بين الأزهر وإسبانيا والذي يشمل حوار الحضارات وتدريب الأئمة، وغيرها من الأمور محل الاهتمام المشترك.

وقدمت جريدة عقيدتي في عددها الصادر الثلاثاء ملفًا خاصًا حول قيادة مصر الأزهر للعالم الإسلامي في انتفاضة ضد عملية حرق المصحف الشريف في السويد وهولندا، إذ أفردت مانشيت رئيسي للملف، وكذا قدمت السجل التاريخي الأسود لعمليات حرق المصحف من قبل اليمين المتطرف في أوروبا، كما قدمت رصدا موجزا ومركزا لردود الفعل في مصر والعالم الإسلامي، مؤكدة أن حوادث حرق المصحف عداء غربي قديم للإسلام.

معرض الكتاب

كما احتل معرض الكتاب وأنشطته المختلف مساحة خاصة على صفحات عقيدتي حيث توقفت الصحيفة في صفحتيها الأولى والأخيرة حول تحول ساحات معرض الكتاب الجمعة الماضية إلى مصلى مفتوح وكبير لأداء صلاة الجمعة، ودعاء رواد المعرض والمصلين لمصر رئيسا وشعبا، كما أفردت مساحات خاصة للأنشطة التي شهدها جناح الأزهر الشريف في معرض الكتاب.

الجريدة واصلت اهتمامها بملف الأزمة الاقتصادية العالمية وهذا العدد قدمت ملفا آخر حول الموضوع جاء تحت عنوان «الوصايا العشر» للخروج من الأزمة الاقتصادية، منبهة للدور المفقود لرجال الأعمال في مواجهة الأزمات، والدور الرائد للمؤسسات الخيرية في تخفيف آثار الأزمة عن كاهل المواطنين.

ندوة عقيدتي

ندوة عقيدتي والتي تنظمها بالتعاون مع وزارة الأوقاف جاءت هذا العدد تحت عنوان «الوطنية عطاء و تضحية»، وأفردت كذلك موضوعا خاصا عن احتفال الطرق الصوفية بمولد الشيخ صالح الجعفري، وصفحة خاصة تصدرها عقيدتي بالتعاون مع الشباب والرياضة والتي توقفت هذا الأسبوع أمام نشاط وزارة الشباب والرياضة في معرض الكتاب.