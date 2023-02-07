إجراءات عاجلة لإصلاح هبوط أرضي بالإسكندرية وإنقاذ الكورنيش من الغرق 

تسببت موجة الطقس السيئ التي ضربت مختلف المحافظات، منذ أمس الاثنين، في هبوط أرضي بالإسكندرية نتيجة ارتفاع الأمواج وتآكل أجزاء من الشاطئ ودخوله إلى رصيف الكورنيش، الأمر الذي سبب مشاكل كثيرة، وتبعه تحرك عاجل من الأجهزة التنفيذية في المحافظة بالتنسيق مع الجهات المسؤولة لحل هذا الأمر.

سبب وقوع هبوط أرضي بالإسكندرية

وقال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إنه تم اتخاذ إجراءات عاجلة لإصلاح هبوط أرضي بالإسكندرية وقع أمس نتيجة نحر الشاطئ، فأصبح الموج المرتفع مندفعا في تلك المنطقة كونها مفتوحة أمامه، وتم تآكل الرمال وأثرّت على السلالم ووصلت المياه تحت الرصيف ومن ثم حدث هبوط أرضي.

حلول لمعالجة هبوط أرضي بالإسكندرية

وأضاف محافظ الإسكندرية لـ«الوطن»، أنه تم التنسيق مع جهاز تعمير الساحل الشمالي حيث يتم حاليا استغلال هدوء النوة وصب خرسانة وإجراء حماية الكورنيش، من خلال وضع بلوكات حتى يتم حماية كورنيش الإسكندرية من التغيرات المناخية نتيجة ارتفاع الأمواج.

كتل خرسانية لعلاج الهبوط الأرضي في الإسكندرية

وأكد المحافظ، الانتهاء من تنفيذ الحماية العاجلة بإنزال كمية من الأحجار أعقبها صب كمية من الخرسانة العادية، لسد أي فجوات يمكن أن تنفذ من خلالها مياه البحر، وجار تنفيذ أعمال حماية إضافية باستخدام كتل خرسانية زنة 5 أطنان لاستكمال أعمال الحماية بالكامل في المنطقة.