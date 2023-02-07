«الجيزة» تنظم معرضا لمنتجات الشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة لمدة 3 أيام

أعلنت محافظة الجيزة، عن إقامة معرض لدعم وتسويق منتجات الشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة والحرف اليدوية والتراثية والفنية بمختلف أنواعها، بدءاً من الخميس المقبل الموافق 9 من شهر فبراير الجاري 2023، وذلك من خلال جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالمحافظة، وبالتنسيق والتعاون مع منصة «أيادي مصر» بنادي حدائق الأهرام والذي يستمر على مدار ثلاثة أيام حتي يوم السبت الموافق 11 من نفس الشهر.

المعرض يقام بمشاركة 40 عارضا من أصحاب المشروعات الصغيرة

وقال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة في بيان صحفي له اليوم، إن المعرض يقام بمشاركة 40 عارضًا من أصحاب المشروعات الصغيرة وأصحاب الحرف اليدوية والذي يأتي ضمن جهود المحافظة لتوفير منافذ متنوعة لتسويق وبيع منتجات الشباب وأصحاب الحرف وتوفير المنتجات للمواطنين بأسعار مخفضة.

المعرض مفتوح أمام الجمهور من خارج النادي

وأشار محافظ الجيزة إلى أن المعرض لن يكون مقتصرًا على أعضاء النادي بل سيكون مفتوحًا أمام الجمهور من خارج النادي لتحقيق أقصى استفادة للمواطنين والعارضين.

المعارض تتيح الفرصة أمام أصحاب المشروعات اليدوية والحرفية

لفت المحافظ إلى أن المحافظة حريصة على التوسع في إقامة المعارض، بالتعاون مع الجهات المعنية، حيث تتيح هذه المعارض الفرصة أمام الشباب من أصحاب المشروعات الصغيرة اليدوية والحرفية والتراثية لتسويق منتجاتهم، كما تقدم فرصة للشباب الذين تدربوا على الحرف اليدوية للانضمام لهذه المعارض، وتدريبهم في مجال صناعة المشغولات اليدوية والحرفية ما يؤهلهم الي تطوير وإنجاح مشروعاتهم.