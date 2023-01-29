مدير «تنظيم الأسرة» في المنيا: السن المناسب للإنجاب يبدأ من 20 عاما

قالت الدكتورة وفاء بدوي مدير عام تنظيم الأسرة بمديرية الصحة بالمنيا، إن الدولة تقدم خدمات تنظيم الأسرة والوسيلة المناسبة لكل سيدة حسب حالتها الصحية بالمجان بوحدات صحة الأسرة، وتجرى فحوص كاملة للحوامل والتحاليل والأشعة اللازمة لمتابعة الجنين خلال فترة الحمل، مشددة على ضرورة الاهتمام بصحة المرأة من كل النواحي وكذلك الطفل.

سعادتك وصحتك في تنظيم أسرتك

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها مركز إعلام المنيا بعنوان سعادتك وصحتك في تنظيم أسرتك بالتعاون مع مديرية الصحة بالمنيا، للتوعية بأهمية المباعدة بين فترات الحمل، وذلك بقاعة الوحدة الصحية بقرية صفط الغربية.

الاستفادة من خدمات تنظيم الأسرة

أشارت إلى أهمية نشر الوعي الصحي والتعرف على كيفية الاستفادة من خدمات تنظيم الأسرة التي تقدم للأم من خلال مراكز صحة الأسرة للمباعدة بين فترات الحمل.

وأوضحت أن السن المناسب للإنجاب يبدأ من 20 عاما، مع ضرورة أن يكون بين الطفل والآخر من 3 إلى 5 سنوات، ويكمن الهدف من المباعدة بين فترات الحمل في الحفاظ علي صحة الأم والطفل وتعويض مافقدته فى الحمل وتوفيرالرضاعة الطبيعية للطفل بعد الولادة، وأيضا تقديم الحنان له والشعور بالأمان والاهتمام به.

وقالت خلال اللقاء الذي أداره عمر نجاح، بإشراف الإعلامي وليد الحيني مدير مركز الإعلام، إن التنظيم يجنب تعرض الأم لمشاكل صحية ونفسية تؤثر على استقرار الأسرة وتكون قادرة على رعاية أبناءها وزوجها وخلق جو من التفاهم والإنسجام داخل الأسرة.

وشددت على ضرورة الاهتمام بتغذية الأسرة وتنوع الوجبات وتوفير العناصر الغذائية المختلفة التي يحتاجها الجسم، لأن الحمل والولادة رحلة تحتاج إلى متابعة ورعاية محذرة من الزواج المبكر والحمل المبكر.