«شركات السياحة» توصي بعدم خفض سعر برنامج الزيارة للصينين

كشف وجيه القطان، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، عن التوصيات والمخرجات التي أسفر عنها اجتماع شركات السياحة المصرية العاملة في السوق الصينية، والذي عقد مساء أمس لمناقشة آلية العمل بعد استئناف الصين رحلاتها لمصر بعد توقف نحو 3 سنوات، موضحا أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على عدم تخفيض أسعار البرنامج السياحي بالنسبة للسياح الصينين خاصة أن قيمة البرنامج تٌمثل سعر التكلفة فقط، على ألا تقوم أيا من الشركات ببيع البرنامج السياحي لمصر بأقل من سعر التكلفة أو فيما يعرف بحرق الأسعار.

وأضاف لـ «الوطن»، أن شركات السياحة المصرية العاملة بالسوق الصينية وعددها نحو 13 شركة سياحة اتفقت أيضا على عدم بيع البرامج السياحية لزيارة مصر لشركات السياحة الصينية للمجموعات بنظام الآجل خاصة أن الشركات المصرية لديها مديونيات لدى الشركات الصينية منذ جائحة كورونا لم تحصلها حتى الآن، لافتا إلى الاتفاق على ضرورة تحصيل 80% من قيمة البرنامج السياحي لمصر عند إجراء التعاقد على أن يتم تحصيل الـ 20% الباقية بعد مغادرة الفوج السياحي الصيني لمصر بحد أقصى شهر.

مديونيات شركات السياحة المصرية لدى نظيرتها الصينية

وأشار إلى أن الاجتماع أوصى أيضا بعدم قيام أي شركة سياحة مصرية بالعمل مع شركة سياحة صينية عليها مديونية لصالح أية شركة مصرية إلا بعد استيفاء تلك المديونية أو جدولتها بمعرفة الشركتين.

وأوضح أن شركات السياحة المصرية العاملة بالسوق الصينية اتفقت على رفع أجرة المرشد السياحي المصري المرافق لمجموعات السياح الصينين إلى 1000 جنيه في اليوم وذلك بداية من شهر مايو المقبل بخلاف ما يتحصل عليه المرشد السياحي من قيمة عمولات الرحلات الاختيارية التي يتم تنظيمها للسياح بعيدا عن برنامج الزيارة الرسمي.

يشار إلى أن شركات السياحة التي حضرت الاجتماع مساء أمس اتفقت فيما بينها على تكوين رابطة أو اتحاد للشركات العاملة بالسوق الصينية خلال الفترة المقبلة.

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