«النواب» يستقبل الرئيس الكرواتي لبحث تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين

استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب اليوم بمكتبه بمجلس النواب، زوران ميلانوفيتش، رئيس جمهورية كرواتيا، والذي يزور مصر هذه الفترة.

العلاقات الثنائية بين البلدين

خلال اللقاء، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين والتي تعود إلى قُبيل استقلال كرواتيا، مُشيراً إلى الزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات الثنائية بين مصر وكرواتيا على كافة المستويات، مشيداً بالمواقف الكرواتية الصديقة والداعمة للقضايا المصرية في المحافل الدولية، وهو ما يؤكد قوة ورسوخ العلاقات بين البلدين.

وأكد رئيس مجلس النواب، على ضرورة تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين الصديقين عبر تفعيل جمعية الصداقة البرلمانية المصرية - الكرواتية، وذلك على الصعيد البرلماني.

مواقف مصر مع كرواتيا

من جانبه، أكد زوران ميلانوفيتش، رئيس جمهورية كرواتيا، على العلاقات التاريخية التي جمعت مصر وكرواتيا، مُستعرضاً المواقف المصرية الداعمة للشعب الكرواتي عبر التاريخ، ومنوها إلى ضرورة ترسيخ تلك العلاقات الثنائية المتميزة لصالح البلدين والشعبين الصديقين.