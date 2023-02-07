عضو مجلس النواب تتقدم بطلب إحاطة حول إعادة تخطيط 9 مناطق

تقدمت النائبة الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمُقراطي، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزير النقل والمواصلات، وذلك بشأن قرار المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بإدراج 9 مناطق ضمن المناطق المقرر إعادة تخطيطها.

قرار إعادة تخطيط 9 مناطق

وقالت عضو مجلس النواب في مستهل الطلب إن الجريدة الرسمية نشرت القرار الصادر من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بتاريخ 31 يناير 2023 بالموافقة على إعادة تخطيط بعض المناطق على مستوى الجمهورية وعددها 9 مناطق وأكدت على تأييدها لأي خطوة تحقق الأهداف التنموية للدولة، إلا أن هناك ضرورة لبعض الاستيضاحات التي تتعلق بذلك القرار، مثل خطة التطوير التي تنوي الحكومة تنفيذها في تلك المناطق، إلى جانب محاور المناقشات المجتمعية التي يجب أن تتم بكل شفافية ووضوح لمنع حدوث أي مشاكل مع المواطنين قاطني تلك المناطق خاصة وأن معظمها مناطق تُصنف كمناطق ذات كثافة سكانية مرتفعة.

إعادة تخطيط في ظل الأزمة الاقتصادية

واستكملت الطلب قائلة: «هل تتحمل الخزانة العامة للدولة الإنفاق على إعادة تخطيط تلك المناطق في ظل الأزمة الإقتصادية الحالية التي تمر بها البلاد؟ وخصوصا مع وجود القرار الصادر من رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ يوم 9 يناير 2023 والذي تضمن حزمة من الإجراءات لترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة والاقتصادية، وتأجيل تنفيذ أي مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها ولها مكون دولاري واضح».