غرفة المنشآت الفندقية: عقد تدريب إلكتروني حول آلية تعامل العاملين مع السياح

قال عادل المصري، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت والمطاعم السياحية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنه في ضوء جهود الغرفة في توعية أعضائها للنهوض بالسياحة الوافدة إلى مصر وبالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار، يجرى عقد محاضرات عبر تطبيق زووم لشرح التدريب الميداني لمعالجة السلوكيات السلبية في مجال السياحة مع التركيز على كيفية تعامل الموظفين مع السياح بشكل يومي، ما قد يكون له تأثير إيجابي على العاملين من حيث الاقتصاد وعلم النفس الاجتماعي.

خلق وعي في التعامل مع السياح

ولفت المصرى خلال المنشور الدوري الذي جرى تعميمه على كل المنشآت والمطاعم السياحية، إلى أن هذا التدريب يخلق وعيا بشأن تعامل العاملين بالمطاعم والمنشآت السياحية مع السائح، موضحا أنه من المقرر أن تكون مدة التدريب عبر تطبيق (zoom) 90 دقيقة على ألا يقل عدد الحاضرين في المحاضرة الواحدة عن 250 شخصا.

أهمية السياحة وقيم وأخلاقيات العمل

وأشار إلى أن تدريب العاملين بالمنشآت والمطاعم السياحية حول آليات التعامل مع السائحين يهدف إلى تسليط الضوء على معرفة أهمية السياحة وقيم وأخلاقيات العمل أثناء التعامل مع السائح وخصائص الاتصال الإنساني، وأهم مهارات الاتصال الفعال مع السائح، إضافة إلى نشر تلك الثقافة وإقناع المجتمع المضيف للسياح بنبذ السلوكيات السلبية خلال التعامل مع السائحين.

وأشار إلى أن مخطط التدريب يشمل تعريف المتدربين من العاملين بالمنشآت السياحية والمطاعم بأدوارهم المتنوعة والمختلفة وتزويدهم بالمهارات والمعارف التى تمكنهم من القيام بتلك الأدوار بكفاءة وفاعلية، مع التعريف بأهمية ثقافة التعامل والسلوكيات الناتجة عن غياب ثقافة التعامل مع السياح مع ضرورة إحداث تغييرات وتطورات إيجابية في اتجاهات المتدربين وسلوكهم، مع نشر الثقافة الإيجابية في التعامل مع السياح ما يؤدى إلى تحسين الصورة الذهنية للمقصد السياحي المصري.

وطالب رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، المطاعم السياحية بإرسال أسماء عدد 5 أفراد من العاملين بكل منشأة، لحضور التدريب خلال جميع أيام الأسبوع بشهر فبراير الجاري.