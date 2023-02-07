تحويلات مرورية بسبب تطوير ورفع كفاءة وتوسعة محور 26 يوليو

عينت الإدارة العامة للمرور، الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال تطوير محور 26 يوليو لاستكمال أعمال كشط وإعادة سفلتة محور 26 يوليو، مما يستلزم إجراء تحويلات مرورية على النحو التالي:

القادم من لبنان اتجاه أكتوبر

القادم من لبنان اتجاه أكتوبر، للنزول يميناً اتجاه محور 3 يوليو المستحدث (ما بعد الطريق الدائري) ثم الدوران والعودة مرة أخرى اتجاه محور 26 يوليو، ثم الصعود مرة أخرى للمحور بمنطقة أبو رواش اتجاه أكتوبر.

القادم من أكتوبر اتجاه لبنان

القادم من أكتوبر اتجاه لبنان، سيتمّ استخدام حارات التوسعة المستحدثة بواقع 6 حارات مرورية، على أن تكون مدة تنفيذ الأعمال -75 يوما- اعتباراً من الغد من الساعة 12 ظهراً.

وتعين لإدارة العامة لـ المرور الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.