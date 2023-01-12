تحويلات مرورية لاستكمال الأعمال الإنشائية بمشروع مونوريل العاصمة الإدارية

تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع استكمال تنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع مونوريل العاصمة الإدارية خط مدينة 6 أكتوبر بطريق امتداد محور 26 يوليو بالاتجاه القادم من ميدان جهينة اتجاه طريق الواحات تحديداً «بالمنطقة المواجهة لمدخل نادى 6 أكتوبر وميدان الحصرى» بالجيزة الأمر الذى يستلزم غلقا كليا لطريق امتداد محور 26 يوليو بالموقع المشار إليه.

ومن المقرر أن يكون تنفيذ تلك الأعمال ابتداءً من الساعة 2 صباح يوم الجمعة الموافق 13/1/2023 حتى الساعة 5 صباح يوم الأحد الموافق 9/4/2023، وإجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالى : تم استحداث طريق بديل بجوار منطقة الأعمال عند تقاطع مدخل نادي 6 أكتوبر مع امتداد محور 26 يوليو.

حركة المركبات التي ترغب باستكمال السير بامتداد محور 26 يوليو اتجاه طريق الواحات تسلك الطريق المستحدث وصولاً حتى الطريق الرئيسى مرة أخرى بعد تجاوز منطقة الأعمال، حركة المركبات التي ترغب بالسير اتجاه المدخل المؤدي إلى نادى 6 أكتوبر وميدان الحصرى يتم الدخول يميناً اتجاه المدخل الحالى بدون أي تحويلات مرورية.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.