3 تحويلات مرورية بعد غلق امتداد محور 26 يوليو كليا لمدة 3 أشهر

أجرت محافظة الجيزة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بالمحافظة، تحويلات مرورية بسبب إغلاق طريق امتداد محور 26 يوليو، كليا، مع الساعات الأولى من صباح اليوم، ويستمر الإغلاق حتى 9 أبريل المقبل؛ لمدة 3 أشهر، لتنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع المونوريل - خط 6 أكتوبر، تحت إشراف الهيئة القومية للأنفاق، وتركيب الأعمدة الخرسانية، والأسترادل الخرساني «كمر خرساني من الحجم الكبير».

ويستخدم لتحويل مسار المونوريل من الجزيرة الوسطى للجانب الأيمن الخاص بمسار مشروع المونوريل بطريق امتداد محور 26 يوليو في الاتجاه القادم من ميدان جهينة باتجاه طريق الواحات تحديداً، في المنطقة المواجهة لمدخل نادي 6 أكتوبر وميدان الحصري.

التحويلات المرورية خلال فترة الغلق الكلي للموقع

وذكرت محافظة الجيزة، في بيان، أنّ الإدارة العامة لمرور الجيزة، حدّدت التحويلات الآتية خلال فترة الغلق الكلي للموقع المشار إليه، وهي:

التحويلة الأولى:

- استحداث طريق بديل بجوار منطقة الأعمال عند تقاطع مدخل نادي 6 أكتوبر مع امتداد محور 26 يوليو بطول ما يقرب من 40 مترًا وعرض 15 مترًا.

التحويلة الثانية:

- حركة المركبات التي ترغب في استكمال السير بامتداد محور 26 يوليو باتجاه طريق الواحات، تسلك الطريق المستحدث وصولا إلى الطريق الرئيسى مرة أخرى بعد تجاوز الأعمال.

التحويلة الثالثة:

- حركة المركبات التي ترغب في السير باتجاه المدخل المؤدب إلى نادى 6 أكتوبر وميدان الحصري، تسير يمينًا باتجاه المدخل الحالي بصورة طبيعية دون أي تحويلات مرورية.

تعيين الخدمات المرورية اللازمة بمحيط منطقة الاعمال

وكشفت محافظة الجيزة عن قيام الإدارة العامة لمرور الجيزة عن تعيين الخدمات المرورية اللازمة في محيط منطقة الأعمال؛ لضمان تحقيق السيولة المرورية اللازمة، إضافة إلى التنسيق مع الشركة المنفذة بوضع كل وسائل الأمن الصناعي من كشافات مضيئة - طواحين ضوئية - حواجز خرسانية وفوسفورية، وتركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة في محيط الأعمال؛ لإرشاد وتوعية المواطنين والتيسير عليهم.