رأس المال السوقي للبورصة يربح 20 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بصعود جماعي للمؤشرات، وسط أرباح بقيمة 20 مليار جنيه في رأس المال السوقي، الذي أغلق على مستوى 1070 مليار جنيه، من 1050 مليار جنيه في ختام جلسة يوم أمس الإثنين، بدعم من مشتريات العرب والأجانب.

المؤشر الرئيسي ينمو 1.89%

حقق المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» نمواً قدره 1.89%، ليغلق على مستوى 16900.43 نقطة، وحقق المؤشر الخمسيني متساوى الأوزان «إيجي إكس 50» نموا بلغ 2.19% ليغلق رغم تباينات الأداء اليوم على 2841.6 نقطة.

وسجل مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70» 2.58% نمواً ليغلق على مستوى 2849.87 نقطة، وصعد المؤشر الأوسع نطاقاً «إيجي إكس 100» 2.38% مغلقاً على مستوى 4308.69 نقطة.

68 ألف عملية

بلغ إجمالي العمليات المنفذة اليوم «داخل وخارج المقصورة» 68.132 عملية، نفذتها 230 شركة بإجمالي 3.114.960.193 جنيه.

حقق المصريون «أفراد ومؤسسات» صافي مبيعات بلغت 51.391.500 جنيه، فيما بلغ صافي مشتريات العرب «أفراد ومؤسسات» 26.848.821 جنيه، وسجل الأجانب صافي شراء 24.542.679 جنيه.