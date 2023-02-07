الوحدات المحلية بالغربية تواصل جهودها لرفع تجمعات مياه الأمطار

قامت الوحدات المحلية بمراكز طنطا وبسيون وكفر الزيات، بالتعامل مع موجة الطقس السيئ، التي تعرضت لها بعض مدن المحافظة صباح اليوم، إذ جرى الدفع بالفرق والمعدات اللازمة لرفع تجمعات مياه الأمطار بشوارع تلك المدن والقرى.

شفط مياه الأمطار

وتابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، قيام عمال مركز طنطا بشفط مياه الأمطار بنطاق وحدة سبرباي ومجمع المواقف وأسفل كوبري كفر الشيخ، إلى جانب تكثيف أعمال رفع المياه بقرى محلة مرحوم وشوبر وميت حبيش، فضلا عن التعامل مع الأمطار في كورنيش الاستاد وعربات الطعام المتنقلة.

كما تابع رحمي، جهود الوحدات المحلية في مركزي بسيون وكفر الزيات لرفع مياه الأمطار، وذلك للحد من أي آثار ناتجة ولعدم تعطيل الحركة المرورية أمام السيارات والمواطنين.

رفع درجة الاستعداد

وأشار رحمي إلى رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الوحدات المحلية للتعامل مع أي تداعيات لسوء الأحوال الجوية، مع المتابعة المستمرة من غرفة العمليات بالمحافظة لأماكن تجمع الأمطار مع استمرار تمركز السيارات والمعدات وماكينات شفط المياه المتنقلة في الأماكن الحيوية، وفقا لخطة التمركز المتفق عليها مسبقا.