الفائزون في الفرع الثالث بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم.. ومصر الأولى

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الفائز بجائزة الفرع الثالث حفظ القرآن الكريم مع تفسيره وتطبيقات علوم القرآن الكريم، في المسابقة العالمية للقرآن الكريم التاسعة والعشرين، المقامة في القاهرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو محمد أحمد عبد الغني دغيدي من مصر، ومن المقرر أن يحصل على جائزة قدرها 200 ألف جنيه وشهادة تقدير، والمنتخب وموسوعة الثقافة الإسلامية.

وجاء في المركز الثاني بالفرع الثالث في المسابقة العالمية للقرآن الكريم، محمد شعبان عبد الله جعفر من مصر، وسيحصل الفائز على المنتخب وشهادة التقدير وموسوعة الثقافة الإسلامية، بينما جاء سعيد إبراهيم سعيد شويته من مصر على المركز الثالث، وسيحصل على المنتخب وشهادة التقدير وموسوعة الثقافة الإسلامية من إصدارات وزير الأوقاف.

بينما جاء موسی محمد علي عوض مدفع من فلسطين في المركز الرابع، وسيحصل على المنتخب وشهادة التقدير وموسوعة الثقافة الإسلامية، وجاء في المركز الخامس عبد الله عويسي من الجزائر، وسيحصل الفائز على المنتخب وشهادة التقدير وموسوعة الثقافة الإسلامية.

فيما احتل بكر هشام محمد القرنه من الأردن، المركز السادس، وسيحصل الفائز على المنتخب وشهادة التقدير وموسوعة الثقافة الإسلامية، وجاء محمد رماد دفاع من التشاد في المركز السابع، وسيحصل على المنتخب وشهادة التقدير وموسوعة الثقافة الإسلامية.

وحصل على المركز الثامن، محمد عربی محمد عمر من دولة السودان، وسيحصل على المنتخب وشهادة التقدير وموسوعة الثقافة الإسلامية.