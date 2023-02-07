موعد تظلمات الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2023.. تستمر لمدة أسبوعين

حددت مديرية التربية والتعليم، موعد تظلمات الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2023، لنتائج الفصل الدراسي الأول بداية من 12 فبراير الجاري، لمدة أسبوعين من خلال مقر تلقي الطلبات وجدول تسلم الطلبات من طلاب الإدارات المختلفة.

موعد تظلمات الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية

وأوضحت مديرية التربية والتعليم، في بيان لها أن موعد تظلمات الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية سيكون اعتبارًا من 12 فبراير الجاري ولمدة أسبوعين، حيث سيجري إخطار الإدارات والمدارس لإبلاغ الطلاب بالموعد وجداول تلقي الطلبات عقب وصول نتيجة الترم الأول للمدارس، وانتهاء أعمال إعلان النتيجة بالكامل حيث تبدأ تظلمات الشهادة الإعدادية، اعتبارًا من الأحد 12 فبراير الجاري.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 للترم الأول

وكان محافظ القليوبية، اعتمد اليوم نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 للترم الأول بنسبة 74.56 %، ونتيجة الإعدادية المهنية بنسبة 84.60 %، بحضور سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إسلام عبد الفتاح رئيس كنترول الإعدادية.

وتقدم محافظ القليوبية بالتهنئة للطلبة والطالبات الناجحين متمنيًا لهم دوام التوفيق والتقدم، مقدمًا الشكر لمديرية التربية والتعليم، وهيئة التدريس والعاملين بها، لجهودهم المتميزة، مؤكداً أن الفترة المقبلة ستشهد افتتاح العديد من المدارس بمراكز ومدن المحافظة، لخفض الكثافة والحد من الفترات في سبيل الوصول إلى خدمات تعليمية متميزة، بالإضافة إلى الاهتمام بالأنشطة المدرسية، وتشجيع الموهوبين والمبتكرين من أبناء المحافظة.

أكدت وكيل وزارة التربية والتعليم، أن عدد من تقدموا لأداء الامتحانات 98 ألف و309 طالب وطالبة، والحاضر 97 ألف و249 طالب وطالبة.