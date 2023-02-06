نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القليوبية.. انتهاء الرصد  

تنتهي أعمال رصد درجات المواد الدراسية، اليوم، استعدادا لمرحلة إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القليوبية، خلال الساعات المقبلة، حيث تكون النتيجة جاهزة للإعلان عقب اعتمادها من للواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

وتستعرض «الوطن» موعد ورابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القليوبية والمتوقع ظهورها، خلال الساعات المقبلة، وفق ما أعلنته مديرية التربية والتعليم بالقليوبية في بيان لها.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القليوبية

أوضح بيان مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أنّه يجرى الانتهاء من مرحلة الرصد للدرجات، والتي من المقرر أن تنتهي، اليوم، تمهيدا لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القليوبية، خلال ساعات.

رايط إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القليوبية

وأوضحت مديرية التعليم بالقليوبية، في بيانها، أنّ من المقرر إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 برقم الجلوس والاسم محافظة القليوبية عقب اعتمادها من محافظ الإقليم ونشرها علي موقع المديرية من هنا.

وعبر صفحة محافظة القليوبية الرسمية على «فيس بوك» من هنا.

يذكر أن سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، وجّهت في زيارة سابقة رؤساء كنترولات امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية بمراعاة نموذج الإجابة والدقة والسرية، في أثناء تصحيح كراسات الإجابة للطلاب في جميع المواد مشيرة إلى ضرورة حصول مقدري الدرجات على الوقت المناسب لأعمال التصحيح دون تسريع أعمال التصحيح ورصد الدرجات والانتهاء من هذه المراحل بدقة ويسر لإعلان النتيجة عقب اعتمادها من محافظ الإقليم.