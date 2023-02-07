رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2023 بالاسم ورقم الجلوس

أعلنت محافظة القليوبية نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس من خلال رابط النتيجة الكاملة عقب اعتمادها من قبل اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم حيث تتوافر النتيجة على موقع المديرية علي الانترنت وصفحة محافظة القليوبية الرسمية علي الفيس بوك

« الوطن» تستعرض نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس عقب اعتمادها من اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية للنتيجة اليوم.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2023 بالاسم ورقم الجلوس

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية اليوم في بيان لها، أن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القليوبية متوافرة بالاسم ورقم الجلوس علي الرابط التالي من هنا.

https://www.elwatannews.com/data/iframe/pdf/202302073.pdf

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 القليوبية

وكان محافظ القليوبية قد اعتمد اليوم نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 للترم الأول بنسبة 74.56 %، ونتيجة الإعدادية المهنية بنسبة 84.60 % بحضور سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إسلام عبد الفتاح رئيس كنترول الإعدادية،

وتقدم محافظ القليوبية بالتهنئة للطلبة والطالبات الناجحين متمنيا لهم دوام التوفيق والتقدم ، مقدما الشكر لمديرية التربية والتعليم، وهيئة التدريس والعاملين بها، لجهودهم المتميزة مؤكداً أن الفترة القادمة ستشهد افتتاح العديد من المدارس بمراكز ومدن المحافظة، لخفض الكثافة والحد من الفترات في سبيل الوصول إلى خدمات تعليمية متميزة، بالإضافة إلى الاهتمام بالأنشطة المدرسية، وتشجيع الموهوبين والمبتكرين من أبناء المحافظة.

أكدت وكيل وزارة التربية والتعليم، أن عدد من تقدموا لأداء الامتحانات 98 ألفا و309 طالب وطالبة، والحاضر 97 ألف و249 طالب وطالبة.