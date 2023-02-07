مصرع 3 سائقين في تصادم شاحنتين على طريق جمصة بسبب الشبورة والأمطار

لقي 3 سائقين مصرعهم بمحافظة الدقهلية، اليوم، في حادث تصادم شاحنتي نقل ثقيل بالمواجهة، بعد أن عبرت إحداهما الفاصل بين الاتجاهين، على طريق رافد «المنصورة – جمصة» الدولي، بنطاق مركز طلخا، وذلك بسبب الشبورة المائية الكثيفة وهطول الأمطار.

ونُقلت جثامين المتوفين إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي، تحت تصرف النيابة العامة، واستخدمت الأجهزة التنفيذية الأوناش العملاقة لإعادة فتح حركة المرور أمام السيارات.

وتلقى مدير أمن الدقهلية إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ للعقيد تامر يحيى، مأمور مركز شرطة طلخا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم ووجود متوفين ومصابين بطريق «المنصورة – جمصة» الدولي بنطاق مركز طلخا.

حادث مروع بين شاحنتين على طريق جمصة

وانتقل مأمور وضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا إلى مكان البلاغ، وتبين وقوع حادث مروع إثر اصطدام شاحنتين نقل ثقيل بمقطورة إحداهما محملة بالرمال وأخرى محملة بـ«فنطاس مياه»، ونتيجة الشبورة المائية الكثيفة عبرت السيارة المحملة بالمياه الحد الفاصل بين الطريقين، واصطدمت بالسيارة الأخرى بالمواجهة، مما تسبب في مصرع كل من سعد المتولي عبد اللطيف ومساعد سائق، وسائق سيارة فنطاس المياه.

نقل 3 جثامين إلى مشرحة المنصورة الدولي

ونقلت سيارات الإسعاف جثامين المتوفين إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة، فيما جرى استدعاء معدات مركز ومدينة طلخا واستخدامها في رفع آثار الحادث وإعادة حركة المرور إلى طبيعتها.

رئاسة طلخا: الحادث نتيجة انعدام الرؤية بسبب الشبورة المائية

وأكدت رئاسة مركز طلخا، في بيان لها، أن حادث تصادم سيارتي نقل على طريق رافد جمصة نتيجة انعدام الرؤية بسبب الشبورة المائية الكثيفة، وسقوط الأمطار في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، ما أدى إلى انقلاب الشاحنتين بنهر الطريق بمشمول حمولتهما، وتم استخدام معدات رئاسة المركز في فتح الطريق وإعادة حركة المرور إلى طبيعتها، وذلك بالتنسيق بين رئاسة مركز ومدينة طلخا تحت رئاسة محمد امين الدمرداش رئيس مركز ومدينة طلخا وقيادات إدارة مرور الدقهلية.

وحُرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات لاتخاذ الإجراءات القانونية.