إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارتين على طريق «السنطة- طنطا» بالغربية

أصيب 3 أشخاص بكدمات وكسور إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتي ملاكي وميكروباص على طريق «السنطة - طنطا»، بالقرب من قرية ميت الليث، ونُقل المصابين إلى مستشفى طنطا الجامعي، لتلقي العلاج اللازم، وحُرر محضر بالواقعة.

تصادم سيارتين

وتلقت الأجهزة الأمنية بمركز ومدينة السنطة، بمحافظة الغربية، وغرفة عمليات الإسعاف، بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتي ملاكي وميكروباص، على طريق «السنطة - طنطا» بالقرب من قرية ميت الليث، وإصابة عدد من الأشخاص بإصابات مختلفة ومتفرقة.

وانتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وسيارات الإسعاف إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية إصابة 3 أشخاص بكدمات وكسور وسحجات وجروح قطعية متفرقة، نتيجة تصادم سيارة ملاكي بيمكروباص، علي طريق «السنطة - طنطا» بالقرب من قرية ميت الليث.

رفع آثار الحادث

ونُقل المصابون إلى مستشفى طنطا الجامعي، لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية، وجرى رفع أثار الحادث تمهيدا لتيسير حركة المرور، وإعادة فتح الطريق أمام السيارات المارة، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.