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رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الأقصر 2023 الترم الأول

كتب:

أبو الحسن عبد الستار
06:20 م | الثلاثاء 07 فبراير 2023
نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الاول بالأقصر

نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الاول بالأقصر

اعتمد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر اليوم الثلاثاء، نتيجة امتحان الفصل الدراسى الأول لاتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية)، للعام الدراسي 2022/ 2023 بنسبة نجاح بلغت 75.26%.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الأقصر 2023 الترم الأول

كما اعتمد محافظ الأقصر نتيجة امتحان الفصل الدراسى الأول لاتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي للمكفوفين بنسبة نجاح بلغت 100%، ونتيجة امتحان الفصل الدراسى الأول لاتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي للصم وضعاف السمع بنسبة نجاح بلغت 81.25%.

وايضا اعتمد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر نتيجة امتحان الفصل الدراسى الأول لاتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي المهنى بنسبة نجاح بلغت 76.7%، وتقدم محافظ الأقصر بالتهاني  لكافة الطلاب الناجحين متمنياً لهم دوام التفوق والنجاح والتميز في حياتهم العملية والعلمية.

وأوضح دكتور صبرى خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، أنه بلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول، لإتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي 17590 طالب وطالبة حضر منهم 17489 طالب وطالبة، مشيراً إلى أن كافة أعمال التصحيح تمت بشكل دقيق وفقاً للتوجيهات الصادرة من وزارة التربية والتعليم.

مرفق رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الأقصر 2023 الترم الأول:

https://prepnatega.emis.gov.eg/

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