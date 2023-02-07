رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة مطروح 2023 الترم الأول أعلنته قبل قليل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وذلك بعد اعتماد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح نتيجة الصف الثالث الإعدادي بنسبة نجاح 77.5%، 57.2% للمنازل، بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام و عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إسماعيل جاتو وكيل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة مطروح 2023 الترم الأول

وعن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة مطروح 2023 الترم الأول، حددته المديرية من خلال الضغط هنا.

كان قد أدى 10990 طالبا وطالبة امتحاناتهم من خلال عدد من اللجان البالغ عددهم 116 لجنة منها مدرسة رياض الصالحين الإعدادية بحى الزهور، والشهيد طارق سامح مباشر الإعدادية بحى الشروق.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة مطروح 2023

ومن جانبه أكد عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح أن عمليات التصحيح تمت بدقة عالية خلال الأيام الماضية، وكذلك عمليات رصد الدرجات الخاصة بالطلاب، مشيراً أن امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة مطروح شهدت انتظاما على مدار الأيام وعدم تلقي شكاوى.

كما أوضح أن لجان الشهادة الإعدادية في محافظة مطروح شهدت توفير كافة سبل الراحة والمناخ الملائم للطلاب والمراقبين لأداء الامتحانات بسهولة ويسر والاطمئنان من الطلاب، مشيراً أن جميع الأسئلة من المنهج.