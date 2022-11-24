الشناوي: «القاهرة السينمائي» يعود للجمهور.. وفوز الأفلام العربية شهادة حق

قال الناقد الفني طارق الشناوي، إنّ التوجه العربي كان واضحا في اختيارات الأفلام المشاركة في الدورة الرابعة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وهو ما تأكد عند إعلان الجوائز، حيث فازت أفلام مصرية وفلسطينية وسودانية بعدد من الجوائز، ما يمثل «شهادة حق» لصالح السينما العربية.

السينما العربية على الطريق السليم

أضاف الشناوي، خلال مداخلة هاتفية برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي، ومنة الشرقاوي، أن السينما العربية على الطريق السليم، وتم اختيار مواعيد العروض بدقة، بالإضافة إلى الندوات واللقاءات وورش العمل، ما أدى إلى انضباط المهرجان.

فلسفة المهرجان تغيرت

وتابع الناقد الفني: «حضور الجمهور كان كبيرا، وهذا الأمر كان في حسبان حسين فهمي رئيس المهرجان، إذ أن هناك خطة لعودة المهرجان للجمهور، وأرى أن فلسفة المهرجان تغيرت، إذ أن مهرجانات السينما في العالم كله تعرض للجمهور، ليس للفنانين والصحفيين والنقاد فقط، لأن المردود الحقيقي يجب أن يكون في الشارع».

ضرورة تقديم أفلام المهرجانات بدور العرض

أكد طارق الشناوي، أنه يجب وضع خطة لعرض أفلام المهرجان في الشارع، لكن هناك مشكلات، منها أن الجمهور الحالي فقد ثقته في أفلام المهرجانات، بالتالي يجب أن نتخلص من ثقافة أنها أفلام تُعرض لطبقة بعينها فقط.

وأوضح: «لكي نخرج من هذه العباءة، يجب أن تعرض الأفلام في دور العرض التجارية، وأصحاب دور العرض يجب أن يقتنعوا بانهم سيحققون مكاسب، على أن يكون سعر التذكرة 30% من سعر التذكرة العادي، وتتحمل إدارة المهرجان فرق التكلفة».