عدد ضحايا الزلزال في سوريا يتجاوز 2000 قتيل و4544 بتركيا

أعلن المرصد السوري، تجاوز عدد ضحايا الزلزال في سوريا الـ2000 قتيلاً، وتواصل فرق الإنقاذ في البحث عن المفقودين وانتشال الجثث، كما تقوم دول أوروبية وعربية بإرسال الإمدادات الطبية اللازمة.

ارتفاع عدد ضحايا الزلزال في سوريا

رغم مرور أكثر من 30 ساعة من وقت حدوث الحادث، تستمر ارتفاع عدد ضحايا الزلزال في سوريا، ويستمر تداول مقاطع الفيديو علي مواقع التواصل الاجتماعي لحظة انقاذ الأشخاص.

وذكرت وكالة الأنباء السورية، وجود هزة أرضية ارتدادية شعر بها سكان حلب واللاذقية وحمص، كما أضافت أنه الأمر من المحتمل أن يزداد سوء ويسبب ارتفاع عدد ضحايا الزلزال في سوريا.

ارتفاع أعداد ضحايا زلزال تركيا إلى 3703 شخص

وعلي جانب آخر، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، ارتفاع عدد قتلي الزلزال في تركيا إلى 4544 شخصا وإصابة 26725 شخصا، مع استمرار عمل فريق الإنقاذ في البحث عن المفقودين.

ويعد زلزال تركيا وسوريا أكثر زلزال عنف منذ عام 1999، حيث دمر آلاف من المنازل والمباني السكنية وقتل آلاف المواطنين وخرب محطات كهرباء وغاز، كما خرج المواطنين من منازلهم في وسط برد قارس.

ويحاول الرئيس التركين رجب طيب أردوغان، إنقاذ الكثير والكثير من المواطنين حيث قام بإرسال قوات الإنقاذ واستطاعت إنقاذ أكثر من 8 آلاف شخص من تحت الأنقاض.

إرسال فرق إنقاذ من الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا

وفي السياق ذاته، أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيرسل أكثر من 30 فريق إنقاذ إلى تركيا، وخصصت الأمم المتحدة أيضا 25 مليون دولار للمساعدات الإنسانية، بالإضافة قامت أوكرانيا أيضا بإرسال فريق من 87 مسعفا إلى تركيا.

حالة طوارئ لمدة 3 أشهر في المناطق المنكوبة

وفي وقت سابق، أعلن أردوغان، حالة طوارئ لمدة 3 أشهر في 10 ولايات والمناطق المنكوبة جراء الزلزال، استناده للمادة 119 من الدستور التركي، كما علق التعليم في عموم البلاد حتى 13 فبراير وفي مناطق الكارثة حتى 20 من الشهر.