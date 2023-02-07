لماذا أطلق «هشام» على صديقه رصاصات من بندقية بقليوب؟ جريمة في وضح النهار

«احذر من عدوك مرة ومن صديقك ألف مرة».. مقولة انطبقت على جريمة مقتل شاب ثلاثيني على يد صديقه في قليوب مع أول خلاف بينهما، إذ أطلق «هشام» رصاصات من بندقية آلية على صديقه «علي»، وسقط جثة هامدة في الحال قبل أن يفر هاربًا من مسرح الجريمة، لكن أجهزة الأمن كانت للمتهم بالمرصاد، ونجح في القبض عليه وفق بيان صادر عن وزارة الداخلية أمس.

المتهم يعترف بقتل جاره بسبب خلافات الجيرة

خضع المتهم لجلسة تحقيق أمام النيابة العامة صباح اليوم، ونسبت له تهمة القتل العمد، وبرر المتهم جريمته بوجود خلافات بينهما وأن صديقه يسكن في مكان قريب من منزله في قليوب، ويفتعل مع أسرته المشكلات، وأنه تحدث معه مرات متكررة حتى يتوقف عن ذلك لكن دون جدوى، لذلك قرر الانتقام منه فأعد سلاح الجريمة وهو بندقية آلية، وعندما شاهد المجني عليه في أحد الشوارع أسرع بالقرب منه وأطلق عليه عدة رصاصات أودت بحياته في الحال.

خطة القتل

«جهزت البندقية قبل ما اقتل صاحبي بيومين ولما لقيته في الشارع ضربته بالنار».. بهذه الكلمات واصل المتهم اعترافه بتفاصيل الجريمة أمام النيابة العامة التي قررت حبسه على ذمة التحقيقات، وأرشد المتهم عن سلاح الجريمة «بندقية آلية».

وتبين أنه أخفى السلاح في منطقة زراعية بعد الحادث، وجرى العثور عليه، وأرسلته النيابة العامة إلى الدلة الجنائية في وزارة الداخلية لفحصه وأعد تقريرًا عن حالة الفنية.

محام يشرح عقوبة القتل العمد

يشرح الخبير القانوني سمير عبد العظيم المحامي بالنقض، في حديثه لـ«الوطن»، إن عقوبة القتل العمد المقترن وفق قانون العقوبات فهي تصل إلى الإعدام شنقًا: «يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وهذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمد، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعددا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها».