إصابة 8 إثر مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات جيرة في مركز مغاغة بالمنيا

أصيب 8 أشخاص، إثر وقوع مشاجرة بين عائلتين بمركز مغاغة في شمال محافظة المنيا، بسبب خلافات الجيرة، وتمكن الأمن من السيطرة عليها، وضبط المتهمين من الطرفين وإحالتهم لجهات التحقيق.

السيطرة على مشاجرة فى مغاغة

تلقي اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع مشاجرة بين عائلتين في قرية أبا البلد التابعة للوحدة المحلية بميانة في مركز مغاغة بسبب خلافات الجيرة

نقل 8 مصابين إلى المستشفى

بانتقال الأجهزة الأمنية ورجال إدارة البحث الجنائي تمت السيطرة على المشاجرة، التي وقعت بسبب خلافات الجيرة، وأسفرت عن إصابة 8 أشخاص هم: «زينب.م 37 عاما»، «أحمد.م 40 عاما»، «عبد الله. م» 25 عاما، «عمر.ا 23 عاما، «علي.ج 27 عاما»، «محمد.ش 40 عاما»، «حسن.م 30 عاما»، «حسين.م 40 عاما».

تم نقل المصابين إلي المستشفي المركزي لتلقي العلاج حيث تنوعت الإصابات بين جروح وسحجات وكدمات واشتباه مابعد الإرتجاج، وتم القبض على أطراف المشاجرة وإحالتهم للجهات المختصة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.